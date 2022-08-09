Тюменца осудили за гибель женщины и ребенка из-за самодельной печи в бане
Жителя Тюмени осудили за гибель женщины и ребенка из-за отравления угарным газом в бане. По данным следствия, 60-летний мужчина установил в помещении самодельную печь.
Установлено, что подсудимый самостоятельно изготовил металлический корпус с открытой топкой для бани, установил две горелки и встроил дымовую трубу. Трагедия произошла 16 апреля. Дочь мужчины решила воспользоваться баней вместе с ребенком. В результате утечки потерпевшие отравились угарным газом и погибли, пишет Megatyumen.ru.
Суд назначил тюменцу наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
В июле семья из четырех человек отравилась угарным газом в собственном доме в Краснодаре. Мужчина 59 и 29 лет, 50-летняя женщина и девушка 17 лет госпитализированы в стабильно тяжелом состоянии.