Семья из четырех человек отравилась газом в Краснодаре

Семья из четырех человек отравилась газом в собственном доме в Краснодаре. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает Telegram-канал «Краснодарский Край. Главное».

Инцидент произошел в частном секторе на ул. Димитрова.

Пострадавшие — мужчины 59 и 29 лет, 50-летняя женщина и девушка 17 лет — госпитализированы и находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Отмечается, что на место происшествия прибыли спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее, 3 июля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пожилых супругов и их сына в Татарстане. По предварительным данным, они надышались угарным газом.

Также в начале июня в Подольске (Московская область) газом отравилась семья из четырех человек. Двое погибли, еще двое были доставлены в больницу. При осмотре места происшествия установлено, что еще в апреле жильцам было внесено предписание отключить газ до устранения нарушений, однако они были категорически против.