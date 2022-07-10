Реклама
Прямой эфир
Мир
Канадский министр подтвердил планы вернуть турбину для «Северного потока»
Общество
В России празднуют День воинской славы
Мир
ВСУ обстреляли детский сад в Кировском районе Донецка
Мир
В Германии предсказали рост цен на электроэнергию до €5 тыс. в год
Мир
В ДНР заявили об обстреле Горловки и Старомихайловки со стороны ВСУ
Мир
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море
Мир
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Мир
В Россию за сутки эвакуировали более 25 тыс. жителей Донбасса и Украины
Мир
Еще два министра решили покинуть правительство Шри-Ланки
Мир
Школьники освобожденных территорий Украины продолжат изучать украинский
Мир
В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Новодружеску

Семья из четырех человек отравилась газом в Краснодаре

0
Фото: Unsplash/KWON JUNHO
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семья из четырех человек отравилась газом в собственном доме в Краснодаре. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает Telegram-канал «Краснодарский Край. Главное».

СОхранение жизни: как напугать россиян угарным газом
Случаи отравления в жилых домах чаще всего связаны с беспечностью их жителей

Инцидент произошел в частном секторе на ул. Димитрова.

Пострадавшие — мужчины 59 и 29 лет, 50-летняя женщина и девушка 17 лет — госпитализированы и находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Отмечается, что на место происшествия прибыли спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее, 3 июля, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пожилых супругов и их сына в Татарстане. По предварительным данным, они надышались угарным газом.

Также в начале июня в Подольске (Московская область) газом отравилась семья из четырех человек. Двое погибли, еще двое были доставлены в больницу. При осмотре места происшествия установлено, что еще в апреле жильцам было внесено предписание отключить газ до устранения нарушений, однако они были категорически против.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022