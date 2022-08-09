Мэр Вены в беседе с пранкерами отказался проводить фестиваль имени Бандеры

В ходе телефонного разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом мэр Вены Михаэль Людвиг отказался провести в столице Австрии фестиваль имени Степана Бандеры и отправить Украине вооружения. Полное видео опубликовано 9 августа в Telegram-канале пранкеров.

Они представились главе Вены мэром Киева Виталием Кличко. Обсуждение пранка с экспертами появятся в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube в ближайшее время.

В начале беседы стороны обсудили ситуацию с украинскими беженцами, обосновавшимися в Австрии. По словам Людвига, в стране находится порядка 70 тыс. переселенцев. «Очень интересно, что наши государства очень рядом с исторической точки зрения. У украинцев и австрийцев общая история», — подчеркнул Михаэль Людвиг.

Пранкеры предложили ему изъять недвижимость у россиян, живущих в Австрии. В ответ тот отметил, что у россиян действительно есть дорогие автомобили и дома в Австрии, но «их не так много».

«Это большая проблема не только для Вены, но и для всего Европейского союза. И решить вопрос должна Европейская Комиссия», — добавил он.

В ответ на замечание «Кличко», что Людвиг поддерживает Россию, тот озадачился. А на предложение «мэра Киева» провести фестиваль имени Степана Бандеры ответил отказом.

«За последние недели мы провели много фестивалей, концертов, в том числе в Венском Сити Холл выставку австрийских и украинских художников. Эти мероприятия посетители сотни тысяч людей, тем самым выразив солидарность с украинским народом. Поэтому что вы подразумеваете, когда говорите, что я мэр Путина и России? Я не понимаю этого вопроса», — сказал мэр Вены.

Говоря об изъятии собственности у россиян, он добавил, что не имеет соответствующих полномочий.

«Мы направили €500 тыс. Украине, украинским городам. Мы не можем направлять деньги армии и оружие, поскольку мы страна, которая

придерживается нейтралитета, и направлять военную помощь другим странам просто невозможно», — объяснил пранкерам венский градоначальник, отметив, что Киев получил автомобили, деньги, медицинское оборудование и препараты.

В конце разговора Михаэль Людвиг несколько раз помахал украинским флагом на камеру в знак поддержки Украины, как попросил «Кличко».

8 августа пранкеры разыграли мэра столицы Венгрии Гергея Карачоня, представившись Кличко. В итоге мэр Будапешта заявил им о «скором крахе» режима премьер-министра страны Виктора Орбана.

В июле мэр Варшавы Рафал Тшасковский раскрыл всю внутреннюю кухню Евроейского союза. Польский градоначальник думал, что общается с коллегой из Киева, но под видом Кличко в Варшаву позвонили пранкеры Лексус и Вован.