Мэр Будапешта заявил пранкерам о «скором крахе» режима Орбана

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли мэра столицы Венгрии Гергея Карачоня, представившись мэром Киева Виталием Кличко. На видео с пранком, опубликованным 8 августа в Telegram-канале проекта, Карачонь заявляет, что Орбан скоро окажется в изоляции.

По словам будапештского мэра, власти Венгрии якобы заняли не ту сторону в вопросе антироссийской политики и санкций.

«К сожалению, федеральное правительство действительно не на той стороне, и было очень сложно согласовать этот полный список санкций, но я рад, что в конечном итоге этот пакет был принят», — рассказал Карачонь в разговоре с «Кличко».

Кроме того, он отметил, что из-за позиции Орбана тот якобы всё больше и больше находится в изоляции.

«Кто бы ни говорил с нашим представителем, все признают, что Орбан всё больше и больше находится в изоляции. Орбан уже даже не может полагаться на польских друзей, которые таковыми были скорее всего уже только в прошлом, исключительно из-за российской агрессии», — заявил мэр Будапешта.

В ходе видео он также дал неутешительный прогноз для премьер-министра Венгрии.

«Учитывая всю сложность экономической ситуации, не думаю, что режим Орбана просуществует долгое время», — резюмировал Карачонь.

Ранее, 3 августа, журнал Foreign Policy назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европе. По словам журналистки Аманды Коакли, Орбан осторожно относится к прямой критике Кремля и возражает против санкций в отношении российской энергетики. Издание также отмечает его роль в дестабилизации Евросоюза.

4 августа Орбан заявил, что будущее Запада находится под большим вопросом. Он отметил, что действия правящего класса привели к глубокому внутреннему кризису, с которым западные страны не сталкивались уже долгое время.

29 июля Орбан заявил, что стратегия Запада относительно сокрушительных последствий для России от санкций ЕС не сработала. Санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства, сказал премьер-министр. Он отметил, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.