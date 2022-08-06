Foreign Policy назвал Орбана «троянским конем» России в ЕС

Журнал Foreign Policy назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европе. Об этом говорится в опубликованной 3 августа статье.

«Ультраправые настроения Орбана теперь стали очевидны для всего мира. Более серьезное беспокойство в последние дни вызывало то, что Венгрия продолжала подносить воду для Москвы. На прошлой неделе 27 членов ЕС согласились на добровольное 15-процентное сокращение использования газа. Единственным противником, конечно же, был Орбан, назвавший этот шаг «еще одним шагом к военной экономике», — пишет издание.

По словам журналистки Аманды Коакли, Орбан осторожно относится к прямой критике Кремля и возражает против санкций в отношении российской энергетики. Издание также отмечает его роль в дестабилизации Евросоюза.

Опрошенные аналитики объясняют такое поведение венгерского политика как зависимостью от российских энергоносителей, так и его ориентированием на российскую государственную модель при формировании политического курса в стране.

4 августа Орбан заявил, что будущее Запада находится под большим вопросом. Он отметил, что действия правящего класса привели к глубокому внутреннему кризису, с которым западные страны не сталкивались уже долгое время.

29 июля Орбан заявил, что стратегия Запада относительно сокрушительных последствий для России от санкций ЕС не сработала. Санкции не пошатнули Москву, в то время как в Европе в отставку ушли уже четыре правительства, сказал премьер-министр. Он отметил, что Европе необходима новая стратегия в украинском конфликте, нацеленная на мир.