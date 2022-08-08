Армия Сирии предотвратила прорыв группы террористов из Идлибской зоны деэскалации

Сирийская армия предотвратила попытку прорыва террористической группы из Идлибской зоны деэскалации, в результате чего были уничтожены три боевика. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Сегодня с 06:40 по 07:10 военнослужащими Сирийской Арабской Армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации «Идлиб» в направлении Саан-Джубас», — указал Егоров в ходе ботфинга.

По словам генерал-майора, после того, как в ходе боя трое террористов были ликвидированы, остальные сразу же отступили. Однако в результате боестолкновения погиб один сирийский военнослужащий.

Накануне Егоров сообщил, что в Идлибе боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ) готовят инсценировку ударов ВКС России и сирийской армии по мирному населению. Для этого в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов.

5 августа российское Министерство обороны опубликовало видео, на котором показано, как вертолеты экипажей армейской авиации ВКС РФ уничтожили в сирийской пустыне группу боевиков из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», обученных инструкторами США. В Минобороны пояснили, что боевики, действуя из пустыни, совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Ситуация в Сирии также стала темой для обсуждения между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи 5 августа. Как сообщил тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, очень важно не допускать действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии.

6 августа по итогам переговоров турецкий лидер назвал справедливым подход президента России к решению сирийского вопроса. Эрдоган заявил, что Путин всегда будет с Турцией в вопросах борьбы с терроризмом. Лидеры подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии.