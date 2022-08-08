Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ уведомила США о выводе своих объектов из-под инспекций по СНВ
Мир
В Пентагоне заявили, что не поддерживают движения Тайваня к независимости
Мир
Вашингтон предоставит Украине бюджетную поддержку еще на $4,5 млрд
Мир
МИД КНР выразил надежду на продолжение выполнения РФ и США договора СНВ
Армия
МО РФ заявило о планах украинских военных взорвать мост в Запорожской области
Мир
СЦК в Стамбуле разрешил выход двух судов с продовольствием из портов Украины 9 августа
Мир
ВСУ впервые применили в Донбассе ракету AGM-88
Мир
Пентагон отправит Киеву еще боеприпасы для HIMARS и противотанковые Javelin
Мир
Зеленский внес в раду законопроект о расширении санкций против России
Мир
Bloomberg сообщил о тайных закупках Южной Европой нефти из РФ
Общество
Москвичей предупредили о сильной грозе и ветре до 17 м/с в ближайшие часы
Политика
Лавров возглавит делегацию РФ на Генассамблее ООН

Армия Сирии предотвратила прорыв группы террористов из Идлибской зоны деэскалации

0
Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийская армия предотвратила попытку прорыва террористической группы из Идлибской зоны деэскалации, в результате чего были уничтожены три боевика. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

В активном поясе: Турция начала военную операцию на севере Сирии
На этом фоне курдские формирования сблизились с Дамаском и провели первый совместный патруль

«Сегодня с 06:40 по 07:10 военнослужащими Сирийской Арабской Армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации «Идлиб» в направлении Саан-Джубас», — указал Егоров в ходе ботфинга.

По словам генерал-майора, после того, как в ходе боя трое террористов были ликвидированы, остальные сразу же отступили. Однако в результате боестолкновения погиб один сирийский военнослужащий.

Накануне Егоров сообщил, что в Идлибе боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в РФ) готовят инсценировку ударов ВКС России и сирийской армии по мирному населению. Для этого в населенном пункте Китиан провинции Идлиб проводится съемка постановочных видеороликов.

5 августа российское Министерство обороны опубликовало видео, на котором показано, как вертолеты экипажей армейской авиации ВКС РФ уничтожили в сирийской пустыне группу боевиков из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», обученных инструкторами США. В Минобороны пояснили, что боевики, действуя из пустыни, совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры.

Ситуация в Сирии также стала темой для обсуждения между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи 5 августа. Как сообщил тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, очень важно не допускать действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии.

6 августа по итогам переговоров турецкий лидер назвал справедливым подход президента России к решению сирийского вопроса. Эрдоган заявил, что Путин всегда будет с Турцией в вопросах борьбы с терроризмом. Лидеры подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022