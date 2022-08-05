Минобороны опубликовало видео уничтожения обучаемых США боевиков в Сирии

Российское Министерство обороны 5 августа опубликовало видео, на котором показано, как вертолеты экипажей армейской авиации ВКС РФ уничтожили в сирийской пустыне группу боевиков из группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», обученных инструкторами США.

На видео можно заметить, как по оборудованным укрытиям террористов в пустыне Белая нанесли несколько высокоточных ударов. В результате поражения целей все боевики были уничтожены.

Ранее в пятницу военное ведомство РФ отметило, что Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии боевиков группировки, которая обучалась инструкторами сил специальных операций США. В Минобороны пояснили, что боевики, действуя из пустыни, совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Они ликвидированы экипажами армейской авиации. Также добавлялось, что данная террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф.

Ситуация в Сирии также станет темой для обсуждения между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе начавшихся переговоров в Сочи. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, очень важно не допускать действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии или поставить под угрозу территориальную и политическую целостность страны.

Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось, что российские самолеты уничтожили одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии Муслима Маргошвили, также известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани.

Также тогда говорилось об активизации «спящих ячеек» «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), которые совершали теракты в отношении представителей законных властей Сирии фактически каждый день.