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Эрдоган назвал справедливым подход Путина к сирийскому вопросу

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Фото: Global Look Press/INA Photo Agency/Azalden Idlib
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал справедливым подход президента России Владимира Путина к решению сирийского вопроса. Об этом он заявил 6 августа телеканалу TRT.

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«Господин Путин придерживается справедливого подхода к Турции в этом вопросе. Он особо заявляет, что всегда будет с нами в борьбе с терроризмом. У него такой подход: «Было бы гораздо точнее, если бы вы предпочитали решать их как можно больше вместе с режимом», — сказал Эрдоган.

Заявление было сделано на следующий день после того, как в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. Они длились четыре часа.

После встречи было опубликовано совместное заявление президентов России и Турции. Лидеры подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии.

Накануне Министерство обороны РФ заявило об уничтожении в Сирии боевиков группировки, которая обучалась инструкторами сил специальных операций США. В ведомстве пояснили, что боевики, действуя из пустыни, совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Они ликвидированы экипажами армейской авиации.

Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось, что российские самолеты уничтожили одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии Муслима Маргошвили, также известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани.

Также тогда говорилось об активизации «спящих ячеек» «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), которые совершали теракты в отношении представителей законных властей Сирии фактически каждый день.

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