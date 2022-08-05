ВКС РФ уничтожили обучаемых инструкторами из США боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии боевиков группировки, которая обучалась инструкторами сил специальных операций США. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«4 августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки «Лива Шухада Эль-Карьятейн», скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая. Данная террористическая группировка базируется в зоне Эт-Танф, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве пояснили, что боевики, действуя из пустыни, совершали диверсии против мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Они ликвидированы экипажами армейской авиации.

Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось, что российские самолеты уничтожили одного из главарей группировки «Джунуд аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии Муслима Маргошвили, также известного как Муслим Абу Валид аш-Шишани.

Также тогда говорилось об активизации «спящих ячеек» «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), которые совершали теракты в отношении представителей законных властей Сирии фактически каждый день.