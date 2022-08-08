Депутат Госдумы сравнил Зеленского с Моськой после слов о референдумах

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет сравнил украинского президента Владимира Зеленского с Моськой из басни Ивана Крылова «Слон и Моська» за высказывания о последствиях для РФ в случае проведения референдумов на освобожденных территориях Украины.

«Всё это очередной треп Зеленского, который словно Моська — известный персонаж басни — пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях», — заявил «РИА Новости» Шеремет в понедельник, 8 августа.

Он считает, что не нужно слова президента Украины воспринимать всерьез, поскольку лично он решений не принимает.

«Люди на освобожденных территориях сами сделают свой исторический выбор, а Россия выступит только гарантом безопасности и возможности в спокойных условиях этот выбор сделать. Зеленскому не удастся запугать людей», — подчеркнул депутат.

Накануне украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, подчеркнув, что проведение референдумов в южных регионах, которые находятся под контролем ВС РФ, станет причиной для того, чтобы не проводить переговоры России и Украины.

Ранее в понедельник стало известно о том, что власти Запорожской области рассматривают возможность проведения референдума о вхождении в состав России в том числе в онлайн-формате. Что касается места проведения референдума, то всё будет зависеть от расположения линии боевого соприкосновения, заметил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Кроме того, 8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий поручил избирательной комиссии приступить к проработке вопроса по организации проведения референдума. Документ был подписан на форуме общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. Перед этим проект резолюции зачитали участникам форума, которые единогласно поддержали его.

Указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ был подписан 23 июля. Согласно решению главы областной администрации, избирательная комиссия сформирована в Энергодаре.

Как отмечали власти региона, Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому. При этом в мае власти Запорожья заявляли, что планируют войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики.

Согласно проведенному в июле опросу, за вхождение в состав РФ готовы проголосовать не менее 50% жителей, проживающих на вышедших из-под контроля Украины территориях Запорожской области. Явка на референдуме может составить около 70%.

31 июля сообщалось, что парламентарии 16 стран Евросоюза (ЕС) и Северной Америки готовы выступить наблюдателями на референдуме.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, где живет почти половина населения области, его функцию временно выполняет Мелитополь.

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