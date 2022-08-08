Блинкен заявил о надежде США на дипломатическое решение конфликта на Украине

В США верят, что ситуация на Украине может быть разрешена путем дипломатических методов воздействия. Об этом 8 августа заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в ЮАР.

«Мы, как и украинский президент [Владимир Зеленский], надеемся увидеть, что всё это разрешится дипломатически через какое-то время. Но в то же время США должны защищать установку о том, что украинский суверенитет и независимость важны для самих украинцев и всего мира», — цитирует Блинкена RT.

Госсекретарь США находится в африканском турне на фоне растущей обеспокоенности Вашингтона усилением влияния Москвы на континенте. В рамках поездки он собирается побывать также в Конго и Руанде.

30 июля Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о прошедшем телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В пресс-службе американского Госдепартамента сообщили, что Блинкен «проинформировал о переговорах с Лавровым и подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости Украины».

Беседа между Лавровым и Блинкеном состоялась накануне. Как отметили в российском МИДе, министр обратил внимание американского государственного секретаря на то, что продолжающаяся накачка Киева оружием затягивает конфликт и умножает жертвы. Лавров подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного права. В тот же день Блинкен заявил, что беседа с Лавровым была откровенной, прямолинейной.

30 июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон указали, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта, к смене тактики в отношении России и поискам компромисса на переговорах. Они отметили, что эскалация конфликта вокруг Украины с каждым днем всё больше усложняет работу дипломатов в будущем.

23 июня Лавров указал, что перспектива возобновления переговоров с Украиной вызывает сомнения у Министерства иностранных дел России. Он заявил, что европейские государства подталкивают Киев к диалогу с Москвой, однако этому препятствуют Великобритания и США.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 июня сообщил, что между Кремлем и Белым домом никакого диалога по Украине не ведется. В данный момент отношения России и США находятся «на нулевой точке», то есть полностью отсутствуют. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Последние очные переговоры делегаций РФ и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.