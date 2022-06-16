Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред США при НАТО обвинила Россию в нарушении договора с альянсом
Экономика
Банки стали выдавать больше потребкредитов
Экономика
Законопроект о регулировании криптовалют может быть рассмотрен осенью
Туризм
Названы самые популярные направления для путешествий среди россиян в июле
Наука
Частичное солнечное затмение увидят жители России в 2022 году
Общество
Вуйнович заявила о возможности признания «Спутника V» в Европе
Спорт
Боец ММА Магомедшарипов ушел из спорта из-за проблем со здоровьем
Общество
Юрист предупредил об ужесточении требований к выдаче водительских удостоверений
Общество
Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве и области 16 июня
Экономика
Стало известно о росте тарифов на ЖКУ с 1 июля в пределах 6,5%
Мир
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
Сюжет:

Песков опроверг поддержание диалога по Украине между Россией и США

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диалога между Россией и Соединенными Штатами Америки по Украине не ведется. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Средства хороши: почему США не могут отдать Украине деньги России
И какие политико-экономические риски таит в себе идея конфискации активов РФ

«Нет, не идет», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос в беседе с «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что в данный момент отношения России и США находятся «на нулевой точке», то есть полностью отсутствуют. Таким образом он прокомментировал итоги российско-американского саммита 2021 года в Женеве.

Накануне Песков заявлял, что общение России и США необходимо, но оно должно идти на принципах взаимного уважения. По его словам, возвращение к духу «Женевы» вряд ли возможно, но могут быть новые надежды и новый режим общения.

2 июня Песков уже говорил, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Отношения между США и Россией обострились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022