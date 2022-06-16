Песков опроверг поддержание диалога по Украине между Россией и США

Диалога между Россией и Соединенными Штатами Америки по Украине не ведется. Об этом в четверг, 16 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, не идет», — прокомментировал Песков соответствующий вопрос в беседе с «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь российского президента сообщил, что в данный момент отношения России и США находятся «на нулевой точке», то есть полностью отсутствуют. Таким образом он прокомментировал итоги российско-американского саммита 2021 года в Женеве.

Накануне Песков заявлял, что общение России и США необходимо, но оно должно идти на принципах взаимного уважения. По его словам, возвращение к духу «Женевы» вряд ли возможно, но могут быть новые надежды и новый режим общения.

2 июня Песков уже говорил, что между Кремлем и Белым домом сейчас фактически нет контактов. При этом 20 мая официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявлял, что ведомство не видит предпосылок для переговоров с Россией на высоком уровне о ситуации вокруг Украины.

Отношения между США и Россией обострились после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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