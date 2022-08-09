У кота была собака: в прокате лидирует «Пес-самурай и город кошек»

Американский мультик с аллюзиями на самурайские саги и спагетти-вестерны прочно узурпировал первую строчку самых кассовых релизов уикенда по данным ЕАИС. Лучший старт среди новинок показал французский триллер Арно Малерба «Бойся темноты»: он оказался на шестой строчке с кассой 5 млн рублей. Новинка двукратного лауреата BAFTA и «Сезара», номинанта на «Золотой глобус», автора оскароносного «Артиста» «Убойный монтаж» Мишеля Хазанавичуса дебютировала ниже ожиданий: 9-я позиция, сборы в 3 млн рублей.

Кино не для всех

Мультфильм от создателей «Короля Льва», «Стюарта Литтла» и «Мадагаскара» режиссеров Роба Минкоффа и Марка Коэтсера «Пес-самурай и город кошек» третью неделю подряд занимает первую строчку национального бокс-офиса. Релиз заработал чуть менее 18, 9 млн рублей за уикенд, в общей сложности в его копилке уже почти 120 млн рублей. На втором месте расположилась комедия «Нахимовцы» Олега Шторма: история о братьях-близнецах, изначально не желающих учиться в мореходке, но постепенно проникающихся романтикой, в свой второй выходной заработала 12 млн рублей, показав наработку шесть зрителей на сеанс — неплохой результат, особенно если учесть, что фильм был скептически встречен критиками.

Впрочем, самые обсуждаемые артовые новинки от именитых авторов, обладателей множества фестивальных наград — «Уховертка» жены и соавтора Гаспара Ноэ Люсиль Хаджихалилович и «Убойный монтаж» Мишеля Хазавинчуса — стартовали значительно ниже ожиданий. И если пародия на трэшевый зомби-триллер от мастера стилизаций и автора отмеченного «Оскаром» «Артиста» добралась до девятой позиции с кассой 3, 9 млн рублей, то гипнотический нуар о девочке с стеклянными зубами и Европе накануне Второй мировой не вошел в топ-10.

Как рассказала «Известиям» президент «КАРО» Ольга Зинякова, для самой широкой аудитории в прокате сейчас маловато альтернатив, именно поэтому и «Нахимовцы», и «Пес-самурай» уверенно продолжают возглавлять список холдоверов.

— «Нахимовцы» — это комедийное прочтение исторической темы, и, как мы видим, этот эксперимент создателям картины удался, — добавила она.

Что касается новинки Хазавинчуса, то, по мнению Ольги Зиняковой, продолжающая плеяду «кино о кино» картина довольно специфична даже тематически, а потому понятна лишь узкому кругу аудитории.

— При довольно хорошем «сарафане» и положительных отзывах кинокритиков «Убойному монтажу» пока не удалось найти своего зрителя в России. «Уховертка» — еще один фестивальный представитель недели. Фильм имел достаточно серьезных конкурентов и попросту не выдержал борьбы за первенство, — констатировала собеседница.

Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», новый фильм Мишеля Хазанавичуса заработал на предпродажах 41,5 тыс. рублей. Это ощутимо меньше, чем было у зомби-комедии от другого культового режиссера, Джима Джармуша, «Мертвые не умирают» (424,4 тыс. рублей, стартовые сборы — 19,1 млн), старт которой сопровождался чередой специальных показов, но больше показателей других аналогов — «Оборотни внутри» (31,5 тыс. рублей, стартовые сборы — 7,5 млн) и «Эксперимент «Офис» (12,2 тыс. рублей, стартовые сборы — 12,7 млн).

Дети и темнота

Лучшей новинкой среди ре-релизов стал повторный прокат отечественного мультфильма «Большое путешествие», которому хватило 5,2 млн рублей, чтобы взобраться на восьмое место рейтинга. А лучшей новинкой стал французский хоррор «Бойся темноты» — он стартовал с шестой строчки и 5, 6 млн рублей.

На предпродажах ужастик о детских ночных страхах и легендах о людоедах отметился суммой в 18,8 тыс., проиграв аналогам «Проклятие Лауры. Завещание» (31,3 тыс. рублей, стартовые сборы — 7,5 млн), «Экстрасенс. Дело Софи» (26,4 тыс. рублей, стартовые сборы — 6,2 млн) и «Паранормальные явления. Медиум» (23,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 5,7 млн).

По словам Ольги Зиняковой, «зарубежные фильмы ужасов сегодня можно считать единственным жанром, почти полностью доходящим до российского зрителя. Поэтому аудитория ужастиков продолжает расти». В сравнении с недавними релизами в жанре ужасов лента Арно Малерба собрала в несколько раз меньше на старте, чем «Кукла: Последнее проклятие» (14 млн рублей) и «Клаустрофобы: Долина дьявола» (15 млн рублей).

Самую высокую наработку за сеанс — 15 человек в зале — показал американский документальный фильм Грега МакГилливрэя «Наедине с природой», занявший седьмую строчку и заработавший 5, 3 млн рублей. По сюжету команда первопроходцев в составе космонавта, экоактивистки и рекордсменки по пешему туризму отправляется в увлекательное путешествие в дебри Аляски, холмы Аппалачской тропы и на цветущие береговые линии штата Орегон.

Релизы новой недели делают ставку на семейную аудиторию. Зрители увидят зарубежное фэнтези «Русалка и дочь короля» с Пирсом Броснаном и Каей Скоделарио, ленту Ольги Беляевой «Легенды Орленка» с Лизой Арзамасовой. Любителям фильмов ужасов понравится картина «Дитя тьмы: Первая жертва», а поклонников приключенческого кино заинтересуют российская драма «Архипелаг» и триллер «Вышка».