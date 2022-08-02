«Пес» с нами: лидером проката оказался мультфильм о собаке-самурае

Анимационная приключенческая лента «Пес-самурай и город кошек» возглавляет бокс-офис вторые выходные подряд. Лучший старт среди новинок в кино продемонстрировала отмеченная Гран-при фестиваля «Золотой витязь» комедия «Нахимовцы», занявшая вторую строчку по итогам уикенда. Тройку лидеров замыкает триллер Эмерсона Мура «Клаустрофобы. Долина дьявола». На пятой позиции также оказалась новинка — французская комедия с Тареком Будали «Не звезди».

Курсанты против выживальщиков

Флагманом проката, как и ожидалось, остается семейная приключенческая лента от создателей «Короля Льва», «Стюарта Литтла» и «Мадагаскара» режиссеров Роба Минкоффа и Марк Коэтсера «Пес-самурай и город кошек», миксующая классические саги о японских войнах со спагетти-вестернами. Стартовавшая с 38,6 млн рублей, в прошедший уикенд голливудская новинка добавила к своей кассе еще 26 млн, показав довольно высокую наработку — восемь человек за сеанс. Как отмечают аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика», мультфильм «Пес-самурай» вызывает зрительский интерес благодаря высокому качеству анимации и тематической схожести с франшизой «Кунг-фу панда».

На втором месте лучших релизов недели оказался фильм Олега Шторма «Нахимовцы» с братьями-близнецами Данилой и Никитой Ходуновыми в роли не желающих учиться в мореходке курсантов. Картина компаниии «Каро Продакшн» с юмористическим сюжетом и живописными планами Санкт-Петербурга и Владивостока заработала 19,2 млн рублей.

Как отметила в беседе с «Известиями» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, «Нахимовцы» доказывают: комедия на патриотическую тему — жанр отнюдь не провальный, поскольку может собрать неплохую кассу стать холдовером следующих недель.

Тройку лидеров на прошедшей неделе замкнул американский триллер с элементами выживания «Клаустрофобы. Долина дьявола». Касса премьеры составила 15 млн рублей.

Милый лжец

Уверенный старт показала французская комедия «Не звезди». История завзятого обманщика — коммерсанта из Ниццы заняла пятую строчку в рейтинге самых кассовых релизов уикенда и заработала 8,3 млн рублей.

Как пояснила «Известиям» Ольга Зинякова, французские комедии почти всегда находят своего зрителя в России. Ожидаемо, что фильм «Не звезди» тоже получил свою порцию внимания.

— У фильма хороший сарафан, плюс очков добавляет Тарек Будали, известный российскому зрителю по фильму «Superнянь», — добавила она.

На восьмой позиции оказалась атмосферная и лиричная лента Ильи Хотиненко «Асфальтовое солнце». Подростковая мелодрама собрала 3,2 млн рублей.

По словам Ольги Зиняковой, «Асфальтовое солнце» продолжает исследовать и рассказывать о психологии чувств молодого поколения, что, как мы видим, откликается у зрителя.

Она напомнила, что летний сезон уже отметился несколькими громкими подростковыми проектами — драмами «Межсезонье» и «Страна Саша».

В топ-10 не вошла британо-канадская мелодрама «Певица на всю голову», в которой, несмотря на грубоватое название, выдуманное нашими прокатчиками, звучат музыка Моцарта и отличные оперные голоса. Как пояснила президент «КАРО», у проекта на этой неделе был серьезный конкурент — комедия «Не звезди». Кроме того, «Певица» отметилась более слабым позиционированием и маркетингом.

В ближайший четверг любителей ужасов ждет проект «Уховертка» режиссера Люсиль Адзиалилович, а анимационные фильмы «Семейка монстров» и «Большое путешествие» порадуют аудиторию с детьми. Покорять любителей фестивального кино будет комедия про зомби «Убойный монтаж». Фильм уже стал открытием Каннского фестиваля. Режиссером ленты выступил великий Мишель Хазанавичус, подаривший миру оскароносного «Артиста».