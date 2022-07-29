Восход «Солнца»: в летнем прокате — легкие фильмы

Новая прокатная неделя порадует любителей легкого кино, а таких зрителей, если верить рейтингам кассовых сборов, в последнее время прибавилось. Среди флагманов уикенда — не лишенный шероховатостей семейный релиз «Нахимовцы», французская адаптация канадской комедии «Неисправимый лжец» Menteur с Тареком Будали, озаглавленный у нас эвфемизмом «Не звезди», лиричная молодежная ретромелодрама «Асфальтовое солнце» и обаятельная британо-канадская мелодрама «Певица на всю голову» — признание в любви классической музыке и знаменитой опере-буффа Моцарта по пьесе Бомарше.

«Нахимовцы»

Режиссер: Олег Штром. В ролях: Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Даниил Ходунов, Никита Ходунов, Василиса Шакунова

12+

Отмеченный Гран-при кинофорума «Золотой витязь» в Севастополе и выходящий в прокат накануне Дня Военно-морского флота фильм о курсантах знаменитой Нахимовки представляет собой довольно нетипичную картину воспитательно-патриотической тематики — здесь нет патетики, ретрофактуры, героев, подвигов, романтической линии, когда бы он и она очень любили друг друга, но их разлучила война. Заглавные персонажи братья-близнецы Семен и Тимофей Логиновы — связанные с криминальной средой оболтусы, отец которых, отставной морской капитан, засовывает их в мореходку, чтобы они пообтесались и набрались ума-разума.

Трубить в Нахимовке и «продолжать семейную династию» в силах ВМФ настроенные на развлечения и шальные деньги подростки, разумеется, не хотят — само собой, их отношения с товарищами поначалу совершенно не складываются. Постепенно морская романтика и чувство причастности к чему-то настоящему подтачивают скепсис и нигилизм братьев Логиновых, однако обстоятельства снова не дают им встать на путь истины: один из предводителей криминальной тусовки требует, чтобы ребята выкрали из Нахимовского музея орден Потемкина. Отказать такому «другу» Семен и Тимофей не могут.

Как рассказывает режиссер, картина стала идейным продолжением фильма «Первые» 2017 года, который рассказывал о выпускниках Санкт-Петербургского морского училища, участниках Великой Северной экспедиции и первооткрывателях Арктики. По словам продюсера Юрия Обухова, его задумка состояла в том, чтобы продолжить рассказ о тех, кто с раннего возраста готов посвятить себя службе на флоте, хотя изначально это решение давалось не так просто.

Основной съемочной площадкой для фильма «Нахимовцы» стал Санкт-Петербург, но несколько сцен сняли в Североморске, на острове Русский и во Владивостоке.

Эпизоды, которые снимали во Владивостоке, конечно же, связаны с Тихоокеанским флотом. Съемочной площадкой стали корабли​ «Маршал Крылов» и «Адмирал Трибуц», корветы «Громкий» и «Совершенный».

Молодые актеры Василиса Шакунова и Иван Якименко, сыгравшие в фильме, — представители театральных династий, их достаточно быстро утвердили на свои роли. А вот исполнителей главных персонажей близнецов Даниила и Никиту Ходуновых искали несколько месяцев и нашли в последний момент, когда режиссер и продюсеры уже были готовы отказаться от идеи снимать именно братьев-близнецов.

«Асфальтовое солнце»

Режиссер: Илья Хотиненко. В ролях: Артем Фадеев, Полина Агуреева, Олег Ягодин, Давид Мелконян, Анфиса Кафтанова, Василина Маковцева, Алина Бабак, Александр Бодров, Александр Кудренко

12+

Атмосферная и лиричная молодежная ретромелодрама от автора «Одиссеи 1989» пропитана солнцем, романтикой дворовых побед и ностальгическим духом 1980-х: эпоха в образах героев, помпезных и чистых локациях южных верфей, саундтреке, состоящем из хитов тогдашних небожителей — AC/DC. Главному герою Артему Белову 15 лет. Тот самый возраст, когда еще вчера ты был ребенком, а сегодня — не взрослый, но и не маленький. Именно в это последнее лето детства на Артема сваливается сразу всё: предательство отца, первая любовь, которая смотрит на другого, дружба навек и ссора навек же. У Артема остается один крепкий якорь, одна отдушина — роликовая доска. В те годы ее называли скейтборд, о котором только-только начали узнавать советские подростки. И Артему во что бы то ни стало нужно победить в опасных уличных состязаниях.

— Я бы назвал это «эмоциональным аттракционом». Мы говорим об известных всем жизненных ситуациях — о любви, предательстве, отношениях с родителями, — пояснил режиссер Илья Хотиненко.

Автор ленты добавил, что сценарий дописывали и формировали на его глазах.

— В него вошли и подростковые воспоминания актеров, сценаристов, продюсера и даже некоторых наших друзей. Поэтому фильм получился живым, объемным, с характерными деталями и ностальгией по прекрасному времени детства, переходящего в юность, с воспоминаниями о первой любви и первом скейте, — сказал режиссер.

С ним согласна Полина Агуреева, сыгравшая маму Артема.

— Сценарий, в центре которого человек — живой, нелепый, переживающий, большая редкость сейчас, мне кажется, — подчеркнула актриса.

«Певица на всю голову»

Режиссер: Бен Луин. В ролях: Гари Льюис, Даниэль МакДональд, Джоанна Ламли, Шазад Латиф

12+

Обаятельная мелодрама о любви к оперной сцене от австралийского режиссера телесериала «Элли Макбилл» в оригинале называется «Влюбиться в Фигаро».

Главная героиня, очаровательная молодая толстушка Милли (Даниэль МакДональд) живет с красавцем-бойфрендом (Шазад Латиф) в центре Лондона, у молодых людей высокооплачиваемая работа. Как талантливого финансового аналитика Милли ждет повышение — ей предлагают возглавить новый проект. Но неожиданно для всех девушка отказывается: как выясняется, она с детства мечтала петь в опере и даже имеет данные, вот только никогда не училась и сейчас решила немедленно наверстать упущенное.

Милли отправляется в шотландскую глубинку, поселяется в гостинице «Жирная свинья» и идет брать уроки вокала у эксцентричной Меган Джеффри-Бишоп (Джоанна Ламли), оперной дивы на пенсии. Она готовит к конкурсу «Голос оперы» профессионалов, но соглашается учить и Милли, правда, с предупреждением, что это будет не учение, а сплошное страдание, поскольку, по ее мнению, девушка поет чуть лучше, чем в караоке. Здесь она знакомится с Максом (Хью Скиннер), певцом, который готовится петь на конкурсе арию Фигаро, недоверие к столичной выскочке перерождается в нежные чувства, но к Милли приезжает бойфренд, и она вынуждена отказать. Дело спасает музыка, затягивающая в свою эмоциональную воронку и отменяющая все противоречия и мнимости, которые человек о себе воображает.

«Не звезди»

Режиссер: Оливье Барру. Актеры: Тарек Будали, Арту, Луиз Колдефи, Полин Клеман, Карим Белхадра, Бертран Юскла, Ги Леклюиз

16+

Бойся желаний, они сбываются, но еще хуже, если сбудется всё, о чем ты когда-то привирал: для красного словца, от рассеянности, просто чтобы похвастаться или отмазаться от неприятностей и слишком настойчивых родственников, коллег и знакомых. Именно это проклятие настигает легкомысленного Жерома, болтуна, вруна и бонвивана, блестяще сыгранного марокканским актером Тареком Будали. И хотя Жерома то и дело клянут за плутовство, он на самом деле сколотил на нем если не состояние, то весьма успешную карьеру — директор по продажам в крупной судоремонтной компании в Ницце может договориться с любым, даже самым несносным клиентом.

И всё бы шло ничего, если бы однажды Жером не проснулся в мире, где все его вымыслы сбылись. Первым нашего героя «поприветствовал» потоп в спальне и запоздалый визит сантехника. А кто, опоздав на работу, не врал, что затопило? Но нет худа без добра: зато местная femme fatale теперь от Жерома без ума.