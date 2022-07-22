Снимите «Очки»: пес-самурай, мексиканский демон и загнанный чиновник

Новая прокатная неделя благоволит поклонникам хоррора. На больших экранах — триумфальное возвращение короля джалло Дарио Ардженто с триллером «Темные очки» и стилизованный под восьмидесятые атмосферный мексиканский ужастик «Кукла. Последнее проклятие» Генри Бедуэлла. Семейную аудиторию ждет большой анимационный релиз — экшен-комедия «Пес-самурай и город кошек» от авторов «Короля Льва» и «Мадагаскара». Любителям легкого жанра понравится не лишенная сатирических нот французская комедия «Неувольняемый» о злоключениях бюрократа-госслужащего, которого ретивые обновленцы норовят засунуть в самые дыры.

«Кукла. Последнее проклятие»

Режиссер: Генри Бедуэлл. В ролях: Ракель Родригес, Даниэль Мартинес, Доминика Палета, Рамон Медина, Миранда Кей, Грегорио Уркихо, Луна Анайя, Валерия Кастильо, Лурдес Слим, Эктор Котсифакис

18+

В основу сценария атмосферного ужастика Генри Бедуэлла, автора триллера «Темнее ночи», легли реальные события, произошедшие в начале восьмидесятых. В процессе долгих поисков материалов об экзорцизме режиссеру попались на глаза архивные записи мексиканского штата Дуранго, в которых рассказывалось об одержимой демоном ученице средней школы, научившейся подавлять волю других людей и спровоцировавшей серию жестоких убийств в городе. Главная героиня ленты сумрачная 12-летняя девочка по имени Ирен (Ракель Родригес) переезжает вместе с родителями в старинный особняк. Предоставленная по большей части самой себе и страдающая от школьной травли, Ирен попадает под чары древнего огненного демона — тот наделяет ее невероятной силой, и девочка начинает вершить правосудие над своими обидчиками.

Съемки фильма проходили в том самом Дуранго. Основной площадкой — домом с потусторонними силами — стал особняк Эль Сабино. Кроме того, среди локаций были начальная школа Гваделупе Виктория, музей искусств Гильермо Сенисеро, а также местный собор, полный зловещих реликвий.

Оператором ленты стал Дзюнъитиро Хаяси, который снимал культовые «Звонок» и «Темные воды». Он приехал в Мексику сразу после прочтения сценария, вдохновленный историей. Это первый международный проект постановщика, созданный за пределами Японии. Роль старшей сестры Ирен Лауры исполнила восходящая мексиканская звезда Миранда Кей. Сначала именно она должна была сыграть главную роль, но создание фильма затянулось на долгие шесть лет.

Как рассказывает автор картины, режиссер и сценарист Генри Бедуэлл, запутанная фабула с вмешательством потусторонних сил здесь лишь дань жанру. Не оставил он без внимания и социальную проблематику — особое место решил уделить теме травли.

«В современном мире буллинг сильно отличается от того, каким он был в те же 80-е годы прошлого столетия, — рассказывает режиссер. — Раньше с ним практически невозможно было бороться, оставалось только смириться и как-то продолжать жить дальше. Ну а сегодня мы намного лучше понимаем, что представляет из себя буллинг и к каким последствиям может привести, и знаем способы как его прекратить, не доходя до полного отчаяния, когда ничего не остается, как ненавидеть и мечтать расправиться с обидчиком».

«Темные очки»

Режиссер: Дарио Ардженто. В ролях: Иления Пасторелли, Азия Ардженто, Андреа Герпелли, Марио Пирелло, Андреа Чжан, Мария Розария Руссо

18+

После десятилетнего молчания легендарный Дарио Ардженто, автор эталонного представителя жанра «Кроваво красный», прославившего итальянского мастера на весь мир, возвращается с напряженным хоррором, объединяющим элементы ночного кошмара, эротики и триллера. И расправляющимся со всеми стереотипами о «таком» кино.

В день полного солнечного затмения Рим превращается в арену жестоких убийств — таинственный маньяк выслеживает и убивает юных эскортниц. Его очередной добычей едва не становится красавица Диана. Спасаясь от преследования, девушка попадает в автокатастрофу, в результате которой теряет зрение. Пережив потрясение, она пытается приспособиться к жизни во тьме. Но серийный убийца следует за ней по пятам, заставляя беспомощную Диану пребывать в состоянии непрерывного ужаса.

Ардженто дебютировал в качестве режиссера в 1970 году с фильмом «Птица с хрустальным оперением», который имел большой успех в Италии. Он продолжал концентрироваться на жанре, сняв еще два успешных триллера: «Кошка о девяти хвостах» и «Четыре мухи на сером бархате».

Международную известность ему принесли триллер «Кроваво красный» (1975), который многие критики часто называют лучшим джалло из когда-либо созданных, мистический ужастик «Суспирия», задуманный как первая часть трилогии о Трех Матерях: древних ведьмах, проживающих в трех разных современных городах. Трилогия продолжилась «Преисподней» (1979) и завершилась «Матерью слез» в 2007 году.

После «Преисподней» Ардженто вернулся к более традиционному стилю с фильмом «Дрожь». Впоследствии сделал перерыв в режиссуре, чтобы написать два сценария — «Демоны» (1985) и «Демоны 2» (1986), прежде чем вернуться за камеру в «Ужас в опере» в 1987 году. Действие происходит в пармском театре Реджио во время постановки оперы Верди. «Макбет» сопровождали реальные несчастья, которые, как подозревал Ардженто, были вызваны предполагаемым традиционным «проклятием» на «шотландской пьесе» Шекспира.

В 1993 году Ардженто поставил «Травму» со своей дочерью Азией Ардженто. Его фильм 1996 года «Синдром Стендаля», в котором женщина-полицейский (снова Азия Ардженто) попадает в ловушку серийного убийцы на заброшенном складе, был первым итальянским фильмом, в котором использовалась компьютерная графика. Вступительная сцена фильма снималась во Флоренции, в легендарной галерее Уффици, и Ардженто остается единственным режиссером, когда-либо получавшим разрешение на съемки там.

По признанию самого режиссера, «Темные очки» — это кульминация его творческого пути, фильм, о создании которого он не переставал думать на протяжении нескольких лет.

«В нем отпечатались романы Эдгара Аллана По, любимые мной с детства», — признавался Дарио Ардженто журналистам.

По его словам, времена изменились, но это не меняет ни суть истории, ни стиля ее интерпретации.

«Во время съемок меня захватили идея и желание передать ощущение хрупкости и паники, которые доминируют в эмоциональной палитре моего персонажа. Я был очарован красотой Илении Пасторелли, хрупкостью ее внешности, которая контрастирует с силой резко меняющегося взгляда, когда ей приходится надевать темные очки», — пояснил режиссер.

«Пес-самурай и город кошек»

Режиссер: Роб Минкофф, Марк Коэтсер

Роли озвучили: Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Сера, Мишель Йео, Мэл Брукс, Джимон Хонсу, Рики Джервэйс

6+

Новая анимационная приключенческая лента от создателей «Короля Льва», «Стюарта Литтла» и «Мадагаскара» идет по пути классических саг о самураях, миксуя их со спагетти-вестернами и щедро приправляя гротеском конца шестидесятых — начала семидесятых. Город кошек Какамучо — типичная локация в стиле Серджо Леоне — контрастирует с переливающимся всеми цветами радуги дворцом злодея-антагониста, дизайнерски обостряя контраст между миром хороших и плохих ребят, бедными и богатеями.

Выразительности фильму придает сочетающий восточные и западные музыкальные традиции саундтрек композитора, обладателя премий «Эмми» и BAFTA Беара Маккрири, отсылающий к таким классикам, как Эннио Морриконе, Акира Ификубэ и Лало Шифрин.

Заглавный персонаж, неисправимый мечтатель пес Хэнк, неуклюж, словоохотлив и отчаянно стремится стать настоящим самураем, вот только в городе кошек его никто не воспринимает всерьез. Доверчивый и наивный Хэнк знакомится с очень-очень плохим котом — коварным злодеем по имени Ика Чу и едва не оказывается исполнителем его злого замысла. Все окончательно отворачиваются от пса, единственная, кто становится на сторону Хэнка, — маленькая кошечка Эмико, которая, как и Хэнк, мечтает стать великим самураем.

«Неувольняемый»

Режиссер: Жером Коммандер. В ролях: Жером Коммандер, Кристиан Клавье, Летиция Дош, Жерар Дармон, Валери Лемерсье

16+

Искрометная и немного на грани фола комедия с французским шармом — второй фильм Жерома Коммандера в качестве режиссера после выхода комедии «Моя семья тебя обожает» 2016 года, где знаменитый на родине комик также сыграл главную роль.

Провинциальный чиновник Венсан — классический бюрократ, жуир и обыватель: он обожает свою непыльную работу рядом с домом, готовится к свадьбе, любит подарки и предпочитает вообще ничего не делать. Такова семейная традиция — его папа тоже был госслужащим. И всё бы было хорошо, если бы не грядущее массовое сокращение чиновников «старой формации» и новая метла Изабель — начальница образца «эффективный менеджер» всеми силами пытается найти причину для увольнения вялого и безынициативного работника Венсана. Уходить по собственному желанию ему не позволяет специфически понимаемая «честь мундира» — как и его папа, наш герой уверен, что эти должности пожизненные. В итоге бонвивану приходится пройти через самые жуткие места службы: от африканской глуши и амазонских джунглей до Северного полюса.

«Мне нравятся комедии, которые начинаются с чего-то жизненного и реального. Я часто слышу от друзей, которые после просмотра того или иного фильма говорят, что не прониклись картиной, потому что просто не поверили ей еще в начале. Поэтому я начал с нечто правдивого и конкретного — увольнения, а затем «бросаю» Винсента в своего рода барабан стиральной машины, где начинается настоящая заварушка», — рассказывает режиссер картины.

По признанию Жерома Коммандера, он с самого начала хотел и сыграть главную роль, и снять фильм, так как влюбился не только в своего персонажа, но и в историю в целом.