Море, монстры: российский прокат возглавил австралийский хоррор

Прошедшие выходные в российских кинотеатрах вынесли на гребень волны зрительского внимания очередную версию «Челюстей» — «Открытое море: Монстр глубины». Триумфатор прошлой недели, народная комедия «Булки», опустилась до третьей строчки национального бокс-офиса и добавила в копилку 14,5 млн рублей. Также в топ-10 вошли эротический триллер Игоря Волошина «Одержимая» и анимационная приключенческая лента студии «Паровоз» «Забытое чудо», премьера которой была приурочена к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.

Акулы кинобизнеса

Отечественный прокат возглавила новинка — ужастик австралийского режиссера Эндрю Таруки «Открытое море: Монстр глубины» собрал около 5 млн рублей в первый же день проката и предсказуемо заработал 23 млн рублей за первую четырехдневку. История четырех подруг-дайверш, преследуемых рассвирепевшей акулой, показала лучшую наработку среди премьер недели — средняя заполняемость составила восемь человек на сеанс.

Вторую позицию рейтинга самых кассовых кинорелизов, по данным ЕАИС, занимает старая добрая знакомая — драма о выживании Дмитрия Суворова «Одна», возглавлявшая российский бокс-офис шесть выходных подряд и преодолевшая планку в 250 млн рублей общих сборов . Триумфатор прошлого уикенда, народная комедия «Булки» с Кристиной Асмус, стартовавшая с первой строчки и с 20 млн рублей, опустилась до третьей позиции, касса ее вторых выходных — 14,5 млн рублей.

Море, монстры Кадр из фильма «Булки» Фото: Каропрокат

Как пояснила «Известиям» президент сети КАРО Ольга Зинякова, «Булки» — уверенный представитель своего жанра.

— Релиз, скорее всего, сможет удержаться в списке холдоверов и продолжит собирать кассу еще несколько уикендов, — отметила эксперт.

Что же касается лидера проката, то, по мнению президента КАРО, «Монстр глубины» заработал кассу на уровне ожиданий.

— Это большой зарубежный экшен, который стал абсолютным лидером по количеству посетителей уикенда, обогнав других лидеров по этому показателю как минимум в полтора раза, — подчеркнула Ольга Зинякова.

Сборы «акульего триллера» на предпродажах составили 125 тыс. рублей. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», это заметно больше показателей ключевых референсов — британского фильма ужасов Йоханнеса Робертса «Синяя бездна» (45 тыс. рублей, стартовые сборы — 18,6 млн) и австралийского хоррора Джералда Расчионато «Над глубиной. Хроника выживания» (12,9 тыс. рублей, стартовые сборы — 5,1 млн).

Море, монстры Кадр из фильма «Открытое море: Монстр глубины» Фото: Capella Film

Джалло против анимации

Из других новинок уикенда в топ-10 попал отечественный мультфильм студии «Паровоз» «Забытое чудо», стартовавший немного ниже ожиданий. Анимационная лента про приключения сбежавших с экскурсии школьников в Троице-Сергиевой лавре начала свой прокат в субботу и за два дня собрала 7,5 млн рублей , так и не сумев привлечь на свои сеансы широкого зрителя. Однако этот результат позволил проекту занять шестое место национального бокс-офиса.

По мнению Ольги Зиняковой, уровень отечественной анимации растет от проекта к проекту.

— «Забытое чудо» — не исключение, фильм смог получить хороший «сарафан» благодаря высокому качеству анимации и продуманному сюжету на религиозную тему, — отметила собеседница «Известий».

Море, монстры Кадр из мультфильма «Забытое чудо» Фото: Централ Партнершип

Она также добавила, что ленту можно сравнить с такими проектами, как «Новые приключения Аленушки и Еремы» и «Сказ о Петре и Февронии». Однако, учитывая приметы времени, предшественники прилично обогнали «Забытое чудо» по сборам.

На седьмой строчке таблицы лучших релизов уикенда расположился эротический триллер «Одержимая» с Лукерьей Ильяшенко в роли патологоанатома Лизы. Фильм Игоря Волошина за уикенд смог собрать чуть более 6 млн рублей, показав самую низкую наработку на сеанс в первой десятке и заняв седьмую позицию рейтинга.

— «Одержимая» — яркий представитель жанра эротического триллера «строго 18+», — напомнила Ольга Зинякова. — Безусловно, это срезает объемы аудитории, доступные, например, семейным релизам . Это нишевая история, привлекающая довольно искушенного зрителя.

Предпродажи артового джалло Игоря Волошина составили 45,4 тыс. рублей. Новинка уступила «Вдвое» (76,2 тыс. рублей, стартовые сборы — 14,2 млн), но обошла другие аналоги: «Бывшая» (36,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 11,3 млн), «Синдром» (31,5 тыс. рублей, стартовые сборы — 1,4 млн) и «Ледяной демон» (26,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 3,5 млн).

Море, монстры Кадр из фильма «Одержимая» Фото: Наше Кино

К сожалению, в топ-12 не вошла тинейджерская мелодрама «Страна Саша». Успевший побывать на Берлинале полнометражный дебют Юлии Трофимовой, продолжающий заявленную недавней премьерой Александра Ханта тему столкновения старых и новых порядков, собрал 4,9 млн с наработкой 3–4 зрителя за сеанс.