Море, монстры: российский прокат возглавил австралийский хоррор
Прошедшие выходные в российских кинотеатрах вынесли на гребень волны зрительского внимания очередную версию «Челюстей» — «Открытое море: Монстр глубины». Триумфатор прошлой недели, народная комедия «Булки», опустилась до третьей строчки национального бокс-офиса и добавила в копилку 14,5 млн рублей. Также в топ-10 вошли эротический триллер Игоря Волошина «Одержимая» и анимационная приключенческая лента студии «Паровоз» «Забытое чудо», премьера которой была приурочена к 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского.
Акулы кинобизнеса
Отечественный прокат возглавила новинка — ужастик австралийского режиссера Эндрю Таруки «Открытое море: Монстр глубины» собрал около 5 млн рублей в первый же день проката и предсказуемо заработал 23 млн рублей за первую четырехдневку. История четырех подруг-дайверш, преследуемых рассвирепевшей акулой, показала лучшую наработку среди премьер недели — средняя заполняемость составила восемь человек на сеанс.
Вторую позицию рейтинга самых кассовых кинорелизов, по данным ЕАИС, занимает старая добрая знакомая — драма о выживании Дмитрия Суворова «Одна», возглавлявшая российский бокс-офис шесть выходных подряд и преодолевшая планку в 250 млн рублей общих сборов. Триумфатор прошлого уикенда, народная комедия «Булки» с Кристиной Асмус, стартовавшая с первой строчки и с 20 млн рублей, опустилась до третьей позиции, касса ее вторых выходных — 14,5 млн рублей.
Кадр из фильма «Булки»
Как пояснила «Известиям» президент сети КАРО Ольга Зинякова, «Булки» — уверенный представитель своего жанра.
— Релиз, скорее всего, сможет удержаться в списке холдоверов и продолжит собирать кассу еще несколько уикендов, — отметила эксперт.
Что же касается лидера проката, то, по мнению президента КАРО, «Монстр глубины» заработал кассу на уровне ожиданий.
— Это большой зарубежный экшен, который стал абсолютным лидером по количеству посетителей уикенда, обогнав других лидеров по этому показателю как минимум в полтора раза, — подчеркнула Ольга Зинякова.
Сборы «акульего триллера» на предпродажах составили 125 тыс. рублей. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», это заметно больше показателей ключевых референсов — британского фильма ужасов Йоханнеса Робертса «Синяя бездна» (45 тыс. рублей, стартовые сборы — 18,6 млн) и австралийского хоррора Джералда Расчионато «Над глубиной. Хроника выживания» (12,9 тыс. рублей, стартовые сборы — 5,1 млн).
Кадр из фильма «Открытое море: Монстр глубины»
Джалло против анимации
Из других новинок уикенда в топ-10 попал отечественный мультфильм студии «Паровоз» «Забытое чудо», стартовавший немного ниже ожиданий. Анимационная лента про приключения сбежавших с экскурсии школьников в Троице-Сергиевой лавре начала свой прокат в субботу и за два дня собрала 7,5 млн рублей, так и не сумев привлечь на свои сеансы широкого зрителя. Однако этот результат позволил проекту занять шестое место национального бокс-офиса.
По мнению Ольги Зиняковой, уровень отечественной анимации растет от проекта к проекту.
— «Забытое чудо» — не исключение, фильм смог получить хороший «сарафан» благодаря высокому качеству анимации и продуманному сюжету на религиозную тему, — отметила собеседница «Известий».
Кадр из мультфильма «Забытое чудо»
Она также добавила, что ленту можно сравнить с такими проектами, как «Новые приключения Аленушки и Еремы» и «Сказ о Петре и Февронии». Однако, учитывая приметы времени, предшественники прилично обогнали «Забытое чудо» по сборам.
На седьмой строчке таблицы лучших релизов уикенда расположился эротический триллер «Одержимая» с Лукерьей Ильяшенко в роли патологоанатома Лизы. Фильм Игоря Волошина за уикенд смог собрать чуть более 6 млн рублей, показав самую низкую наработку на сеанс в первой десятке и заняв седьмую позицию рейтинга.
— «Одержимая» — яркий представитель жанра эротического триллера «строго 18+», — напомнила Ольга Зинякова. — Безусловно, это срезает объемы аудитории, доступные, например, семейным релизам. Это нишевая история, привлекающая довольно искушенного зрителя.
Предпродажи артового джалло Игоря Волошина составили 45,4 тыс. рублей. Новинка уступила «Вдвое» (76,2 тыс. рублей, стартовые сборы — 14,2 млн), но обошла другие аналоги: «Бывшая» (36,7 тыс. рублей, стартовые сборы — 11,3 млн), «Синдром» (31,5 тыс. рублей, стартовые сборы — 1,4 млн) и «Ледяной демон» (26,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 3,5 млн).
Кадр из фильма «Одержимая»
К сожалению, в топ-12 не вошла тинейджерская мелодрама «Страна Саша». Успевший побывать на Берлинале полнометражный дебют Юлии Трофимовой, продолжающий заявленную недавней премьерой Александра Ханта тему столкновения старых и новых порядков, собрал 4,9 млн с наработкой 3–4 зрителя за сеанс.
В следующие выходные прокатчики ставят на российский фантастический проект «Хронос», рассчитанный на семейную аудиторию анимационный фильм «Пес-самурай и город кошек». Фанатов фильмов ужасов порадует мексиканская «Кукла: Последнее проклятие», а любители легких французских комедий оценят картину «Неувольняемый».