Британский Ньюкасл подал заявку на проведение «Евровидения-2023»

Город Ньюкасл на северо-восточном побережье Англии может стать местом проведения музыкального конкурса «Евровидения-2023». Соответствующую заявку подали власти британского города, о чем сообщает 8 августа телеканал Sky News.

Другими городами — претендентами на проведение конкурса являются Лондон, Лидс, Шеффилд, Манчестер и Глазго, пишет RT.

«Потенциал Ньюкасла — феноменальный. Конкурс «Евровидение» мог бы сыграть значительную роль в омоложении нашей экономики за счет туристов и поддержать наших бизнесменов, а также создать еще более комфортную атмосферу проживания для местных жителей», — заявил директор организации NewcastleGateshead Initiative Ян Томас, от которого поступила инициатива взять на себя проведение конкурса.

Томас также указал, что у Ньюкасла уже есть успешный опыт проведения крупных зрелищных мероприятий — в 2019 году там проходил чемпионат Европы по регби, который привлек в город 95 тыс. фанатов данного вида спорта и принес в его казну £24 млн.

Европейский вещательный союз (EBU) лишил Украину, победительницу конкурса 2022 года, возможности провести мероприятие на своей территории 23 июня. Спустя два дня EBU сообщил, что музыкальный международный конкурс «Евровидение-2023» решено провести в Великобритании, при этом было гарантировано, что страна-победительница будет отмечена и представлена на протяжении всего мероприятия.

26 июля стало известно, что британская телевещательная корпорация Би-би-си будет вынуждена заплатить £17 млн из-за того, что «Евровидение» 2023 года пройдет на территории Великобритании.

Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

На следующий день президент страны Владимир Зеленский заявил, что власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».

Россия в 2022 году на конкурсе участия не принимала. 25 февраля EBU сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в этом году. В заявлении указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».