Украина не будет принимать на своей территории международный музыкальный конкурс «Евровидение»в следующем году. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил Европейской Вещательный Союз.

«После объективного анализа Референтная группа и совет управляющих конкурса «Евровидение» пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем, организация и проведение «Евровидения», согласно правилам конкурса, не могут быть исполнены», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с Bеликобританией, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни «Евровидение 2023 года» в Соединенном Королевстве

При этом ранее, 13 июня, замруководитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал в своем Telegram-канале, что Украина начала подготовку к проведению песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский, комментируя победу украинской глупы Kalush Orchestra на «Евровидении», заявлял, что украинские власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».

Россия в 2022 году на конкурсе участие не принимала. 25 февраля EBU сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в этом году. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».