Украину окончательно лишили права провести «Евровидение-2023»

Европейский вещательный союз (EBU) вновь подтвердил свое решение не проводить конкурс песни «Евровидение» на Украине в 2023 году. Об этом говорится в заявлении, сделанном 23 июня.

«EBU с сожалением принял решение о переносе мероприятия в другую страну. Союз продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса следующего года», — говорится в сообщении.

В EBU отметили, что на данный момент Украина не может гарантировать безопасность всех участников конкурса, организация которого должна начаться уже сейчас. Обычно в проведении «Евровидения» участвуют 10 тыс. человек, еще 30 тыс. зрителей прибывают в страну со всего света.

Союз отметил, что решение принято в том числе на основании заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, который считает, что спецоперация на Украине «может занять годы».

«EBU полностью понимает разочарование, которое вызвало объявление о том, что конкурс песни «Евровидение-2023» не может быть проведен на Украине — стране-победительнице этого года», — отметили в союзе вещателей.

Об отмене «Евровидения» на Украине стало известно 17 июня. В EBU заявили, что в таком случае вероятным претендентом на проведение конкурса в 2023 году становится страна, занявшая второе место, то есть Великобритания.

Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

На следующий день президент страны Владимир Зеленский заявил, что власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».

Россия в 2022 году на конкурсе участие не принимала. 25 февраля EBU сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в этом году. В заявлении EBU указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».