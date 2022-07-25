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Конкурс «Евровидение-2023» проведут в Великобритании

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Европейский вещательный союз (EBU) постановил провести музыкальный международный конкурс «Евровидение-2023» в Великобритании. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба организации.

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Так, после многочисленных дискуссий право на проведение контеста отдали Великобритании, занявшей второе место с песней Сэма Райдера Space Man. Трансляцию на 67-м конкурсе «Евровидение» проведет британская телерадиовещательная компания «Би-би-си».

«Би-би-си уже четыре раза брала на себя обязанности принимающей стороны для других стран-победителей. Продолжая эту традицию солидарности, мы знаем, что конкурс следующего года продемонстрирует креативность и мастерство одного из самых опытных общественных вещателей Европы, в то же время гарантируя, что победители этого года, Украина, будут отмечены и представлены на протяжении всего мероприятия», — процитировала пресс-служба супервайзера «Евровидения», шведского музыкального продюсера Мартина Остердаля.

Помимо этого сообщается, что Украина автоматически проходит в финал песенного конкурса.

EBU лишил Украину, победительницу конкурса 2022 года, возможности провести мероприятие на своей территории еще 23 июня.

В организации отметили, что на данный момент Украина не может гарантировать безопасность всех участников конкурса, организация которого должна начаться уже в ближайшее время. Обычно в проведении «Евровидения» участвуют 10 тыс. человек, еще 30 тыс. зрителей прибывают в страну со всего света.

Украина получила право провести конкурс после победы Kalush Orchestra в конкурсе, прошедшем 14 мая в Италии. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались считать заявления музыкантов политическим выступлением.

На следующий день президент страны Владимир Зеленский заявил, что власти «сделают всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь».

Россия в 2022 году на конкурсе участия не принимала. 25 февраля EBU сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в этом году. В заявлении указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

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