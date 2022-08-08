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На «Игоре Драйв» определили победителей второго этапа REC

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге прошел двухдневный фестиваль скорости, драйва и музыки «GARAGE FEST Игора Драйв». Победителями второго этапа Russian Endurance Challenge (REC) стали гонщики Даниил Квят и Роман Русинов, представлявшие команду G-Drive Racing.

Перед началом соревнования гендиректор АНО «Росгонки» Алексей Титов сказал, что победителя сложно предугадать, так как в гонке участвует большое количество звезд автоспорта. Он также отметил, что дистанция, которую необходимо пройти пилотам, достаточно длинная даже для профессиональной техники.

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Соревнование длилось четыре часа. Пилоты преодолели 469 км.

Это был первый крупный заезд на новой конфигурации автодрома «Игора Драйв». Трасса стала длиннее, перепад высот — 20,5 м, уклон между поворотами — 12,5%.

Помимо гонки на «GARAGE FEST Игора Драйв» проходили и другие события. На одной из трасс стартовали заезды по мотокроссу, на другой — проводилось ралли-кросс-такси, в котором поучаствовали журналисты РЕН ТВ.

Кроме того, гостям фестиваля предлагалось отточить навыки контраварийного вождения.

«К нам приезжают и мужчины, и женщины разных возрастов, чтобы прокачать свои навыки, те, кто ценят свою безопасность и безопасность своих близких», — рассказал инструктор центра контраварийной подготовки автодрома «Игора Драйв» Никита Меркушев.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что под Санкт-Петербургом проходят первые тестовые заезды по новой конфигурации трассы автодрома «Игора Драйв». Отмечалось, что там модернизировали трассу, а для зрителей построили уникальный амфитеатр, с которого они смогут наблюдать за соперничеством пилотов.

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