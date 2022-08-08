На «Игоре Драйв» определили победителей второго этапа REC

На автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге прошел двухдневный фестиваль скорости, драйва и музыки «GARAGE FEST Игора Драйв». Победителями второго этапа Russian Endurance Challenge (REC) стали гонщики Даниил Квят и Роман Русинов, представлявшие команду G-Drive Racing.

Перед началом соревнования гендиректор АНО «Росгонки» Алексей Титов сказал, что победителя сложно предугадать, так как в гонке участвует большое количество звезд автоспорта. Он также отметил, что дистанция, которую необходимо пройти пилотам, достаточно длинная даже для профессиональной техники.

Соревнование длилось четыре часа. Пилоты преодолели 469 км.

Это был первый крупный заезд на новой конфигурации автодрома «Игора Драйв». Трасса стала длиннее, перепад высот — 20,5 м, уклон между поворотами — 12,5%.

Помимо гонки на «GARAGE FEST Игора Драйв» проходили и другие события. На одной из трасс стартовали заезды по мотокроссу, на другой — проводилось ралли-кросс-такси, в котором поучаствовали журналисты РЕН ТВ.

Кроме того, гостям фестиваля предлагалось отточить навыки контраварийного вождения.

«К нам приезжают и мужчины, и женщины разных возрастов, чтобы прокачать свои навыки, те, кто ценят свою безопасность и безопасность своих близких», — рассказал инструктор центра контраварийной подготовки автодрома «Игора Драйв» Никита Меркушев.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что под Санкт-Петербургом проходят первые тестовые заезды по новой конфигурации трассы автодрома «Игора Драйв». Отмечалось, что там модернизировали трассу, а для зрителей построили уникальный амфитеатр, с которого они смогут наблюдать за соперничеством пилотов.