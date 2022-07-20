На автодроме «Игора Драйв» модернизировали трассу

Под Санкт-Петербургом проходят первые тестовые заезды по новой конфигурации шоссейно-кольцевой трассы автодрома «Игора Драйв». Там модернизировали трассу, а для зрителей построили уникальный амфитеатр, с которого они смогут наблюдать за соперничеством пилотов.

О ходе заездов 20 июля с места событий рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Теперь на «Игоре Драйв» болиды могут развивать скорость до 300 км в час. Несмотря на то, что на трибунах нет зрителей, гонщики, тестирующие модернизированную трассу, волнуются.

«Всю ночь, когда засыпал, думал о том, как поеду первые круги... Проехал», — рассказал автогонщик Захар Слуцкий.

По словам спортсмена, он побывал на всех российских трассах, эта для него — одна из любимых.

«То, что здесь сделано — сделано на высшем уровне — никак не сравнится с другими трассами. Moscow rаceway — тоже классная трасса, но это — совершенно другой уровень», — рассказал он журналистам.

На «Игоре Драйв» шутят, что одним из вызовов, стоящими перед архитекторами, стала модернизация трассы, которая и так была совершенна.

Герман Тильке, который последние 20 лет создавал почти все крупнейшие гоночные трассы мира от Малайзии до Испании, доработал ее так, чтобы теперь она смогла принимать соревнования самых высоких уровней и статусов. В итоге общая длина трека увеличилась с 4086 метров до 5183 метров.

Как добавил многократный чемпион России по ралли-рейдам, обладатель Кубка мира по бахам 2020 года Владимир Васильев, «трасса не просто хорошая, она — бомбическая».

«У меня иногда слов не хватает сказать про нашу трассу. Вот этот последний кусочек, который мы доделали — 1200 метров он просто...Он и так-то красивый, как в амфитеатре, но когда едешь за рулем — это вообще!» — сказал он.

По словам спортсмена, автодром выгодно отличает его расположение — 200 м над уровнем финского залива.

«Столь рельефной трассы, вы вообще редко где встретите в мире — именно таких перепадов высот – подъемов и спусков – это очень большая редкость», добавил директор гоночных трасс, заместитель генерального директора Автодрома «Игора Драйв» Андреа Беноцци.

Генеральный директор АНО РОСГОНКИ Алексей Титов обращает внимание, что на шоссейно-кольцевой трассе есть возможность работать с мотоциклами, также есть эндуро-парк, что расширяет возможности и для организаторов, и для участников гонок.

Как отметили журналисты, после модернизации трасса стала более интересной, так как появился амфитеатр с ранее невиданным обзором.

В этом сезоне на новой трассе пройдут российская серия кольцевых гонок, российская дрифт -серия, захватывающие многочасовые автомобильные гонки на выносливость. А уже в это воскресенье, 24 июля, пройдут главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам — «Моторинг», где соберутся самые быстрые российские мотогонщики.

Как прокомментировал председатель комитета Мотоциклетной федерации России по трассам и безопасности Павел Волков, на гонках выступят более 150 участников.

Зрительские трибуны «Игора Драйв» могут вместить 35 тыс. болельщиков, но количество мест можно увеличить почти вдвое. Начало мероприятия — в 10:00 в воскресенье. Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.