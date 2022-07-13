24 июля на автодроме «Игора Драйв» пройдет главное событие лета — «Моторинг»

24 июля на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге пройдут главные соревнования страны по шоссейно-кольцевым мотогонкам — «Моторинг».

На территории автодрома состоится грандиозный праздник спорта, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

В главный гоночный уикенд лета интригу на трассе будут держать быстрейшие российские мотогонщики, пять захватывающих гонок и борьба за подиум.

«Моторинг» — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети: дрифт и гоночное такси, вкусная еда, прогулки по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры и многое другое. Познакомиться с мотоспортом еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн. Еще можно будет взять автограф и поучаствовать в фотосессии с пилотами.

Увлекательная борьба на трассе — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: «Моторинг» запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 10:00 в воскресенье.

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

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Подробная информация — на сайте https://motoring.ru/