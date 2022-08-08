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Еврокомиссия выделит €6,5 млн на программу по «поддержке» МВД Косово

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Фото: REUTERS/Fatos Bytyci
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Еврокомиссия планирует выделить €6,5 млн в рамках программы по «поддержке» сектора внутренних дел самопровозглашенного Косово.

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«Данная программа направлена на укрепление сектора внутренних дел, в частности, министерства внутренних дел Косово и зависящих от него структур, а также на приведение его в соответствие с европейскими стандартами», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении телеканала RT.

Отмечается, что бенефициаром и партнером программы станет МВД Косово, а также входящие в его состав структуры, в том числе полиция, агентство судмедэкспертизы и управление ЗАГС.

Еврокомиссия считает, что проект поможет укрепить общественную безопасность в Косово, и жители самопровозглашенной республики почувствуют преимущества более полного соблюдения принципа верховенства права.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT заявил, что Брюссель пытается внедрить западные требования во внутренние процессы частично признанного государства.

«Открытие и закрытие уголовных дел, процедурные требования проводятся в соответствие с общими рамочными правилами, действующими в ЕС. При этом инструкторы, которые будут выполнять задачи, могут сыграть важную роль — отбирать руководящие кадры для Косово. Как правило, они наделены правом выгонять всех, кто, на их взгляд, является, неблагонадежным», — объяснил он.

31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации после того, как косовоалбанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

По информации газеты «Данас», на севере частично признанной Республики Косово 31 июля работали сирены воздушной тревоги. Стало известно о блокировке косоварами на севере региона административного пункта перехода «Брняк». Также СМИ сообщили, что сербское и албанское население города Косовска-Митровица собирается в группы в своих частях города.

Тогда же директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что вводимый властями самопровозглашенной Республики Косово с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и с выданными в Сербии автомобильными номерами неприемлем и направлен на то, чтобы изгнать этнических сербов из Косово и Метохии.

МИД России призвал Приштину и стоящих за ней США и Евросоюз к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово.

Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил Косово перенести запрет на сербские документы на 30 дней и продлить их действие до 1 сентября. Власти региона поддержали эту инициативу.

После полуночи 1 августа стало известно, что Косово отложило процедуру введения запрета на сербские документы до 1 сентября.

Косовско-албанские силы в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

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