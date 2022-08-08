Финляндия рискует потерять около 60 т клубники

Финляндия рискует потерять около 50–60 т клубники из-за нехватки рабочей силы. Об этом 5 августа сообщает портал YLE.

Отмечается, что это примерно четверть от общего урожая клубники.

По данным издания, около 70% сборщиков ягод приезжают из Украины, но в связи со спецоперацией по защите Донбасса наблюдается острая нехватка рабочих рук.

«Мы искали рабочую силу всё лето: как сборщиков, так и продавцов. Я слышала, как другие предприниматели говорили, что было трудно найти работников», — сказал менеджер фермы Аарни Аланн.

Как указал генеральный директор Финской ассоциации производителей фруктов и ягод Мика Иломяки, особенно сложная ситуация сложилась в районе Паймио.

Собеседники издания заявили, что клубника буквально растаяла на поле из-за того, что ее не успели вовремя собрать.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что над Евросоюзом (ЕС) нависла угроза засухи почти половины ее территории. Еврокомиссия (ЕК) опасается, что это может произойти летом текущего года, из-за чего значительно снизится урожай.

Между тем канадские фермеры 24 июля призвали правительство пересмотреть решение о повышении стоимости на российские удобрения.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что канадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт удобрений из России. Это привело к серьезным расходам для фермеров.

Проблемы из-за нехватки удобрений из России испытывают также другие страны Запада. В частности, экспорт химикатов в США из РФ упал на 24%, что привело к росту цен. В прошлом месяце агентство Bloomberg выяснило, что на фоне этого Вашингтон негласно стимулирует серые схемы ввоза, так как официально поставки химикатов из России в США запрещены санкциями. По данным агентства, власти предлагают тайно ввозить в страну удобрения.

В Великобритании в это время спрогнозировали резкий спад урожая в этом году. Так, по прогнозам фермерских хозяйств, урожай огурцов и сладкого перца сократится более чем наполовину. Кроме того, британские фермеры пожаловались, что из-за роста цен на энергоносители стало невозможно отапливать теплицы, а сажать новые культуры уже слишком поздно.