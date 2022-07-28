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Плод и все: производители ягод не исключили снижения урожая на 30–50%

Почему в Минсельхозе не разделяют пессимизма бизнеса
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Производители ягод ожидают снижения урожая в этом году. Бизнес допускает, что сбор земляники, клубники, смородины, малины, облепихи и других культур может быть на 30–50% меньше, чем в прошлом сезоне. Об этом «Известиям» рассказали в Ягодном союзе. С таким прогнозом согласились в четырех компаниях-производителях. Причина — перебои в поставках удобрений, средств защиты растений (СЗР), нехватка оборудования для работы на полях, а также погодные условия. Но в Минсельхозе не столь пессимистичны: ведомство по итогам 2022 года ожидает урожай на уровне прошлого года — не ниже 20 тыс. т. По данным министерства, на 19 июля в организованном секторе уже собрано 8,2 тыс. т ягод — на 10,8% больше, чем в прошлом году.

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Падение или рост

Многие крупные ягодные хозяйства заявили, что ожидают сокращения урожая в этом году на 30–50%, сообщила «Известиям» директор Ягодного союза Ирина Козий.

— Такие данные мы получаем практически от всех хозяйств и из самых разных регионов страны. В целом по отрасли сокращение будет меньше, но всё же достаточно заметным. Речь идет об очень разных ягодах — землянике, смородине, малине, — отметила она.

То, что урожай в этом году может сократиться, «Известиям» подтвердили и сами производители ягод: «Слободские ягодники», КФХ Ворожейкина, «Прессинг», «Тульский сад». По данным представителя «Слободских ягодников», по объему малины падение будет на 50%, по остальным видам ягод чуть меньше. Владелец «Тульского сада» Евгений Митницкий добавил, что в следующем году ожидает еще большего сокращения урожая.

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Сотрудники во время сбора урожая малины
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В Минсельхозе не разделяют пессимизма бизнеса. По данным ведомства, на 19 июля в организованном секторе собрано 8,2 тыс. т ягодной продукции, что на 10,8% выше показателя на аналогичную дату 2021-го. По итогам года Минсельхоз прогнозирует урожай ягод на уровне не ниже 20 тыс. т, то есть на уровне 2021-го (тогда было собрано 19,5 тыс. т ягод).

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Статистику по объемам урожая хозяйства сдают в конце года и сейчас точных цифр быть не может, прокомментировала Ирина Козий данные Минсельхоза. В ведомстве уточнили, что оперируют данными из региональных хозяйств, которые позволяют сделать прогноз о приросте урожая в этом году.

Главная защита

По данным производителей, падение урожая связано с погодными условиями, перебоями в поставках удобрений, средств защиты растений, нехваткой оборудования для работы на полях. Как рассказали участники рынка, в этом году была очень холодная и дождливая весна с несколькими волнами заморозков в апреле–мае. А во время сбора урожая летом во многих регионах были дожди.

— В этом году мы с большим трудом успели закупить средства защиты и удобрения. Из шести позиций необходимых товаров нам удалось приобрести только три. С середины февраля зарубежные производители приостановили поставки своей продукции. Запасов этих товаров на складах осталось очень мало, а на нее приходится большая доля рынка в России, — сказал Евгений Митницкий.

При этом товар идет с большими задержками: все, кто закупал его в этом году, получили заказ с опозданием, сказал он. Производителей спасли прошлогодние небольшие запасы компонентов. А аналогов российского производства нет, сказал предприниматель.

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Сбор урожая черной смородины
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Средств защиты растений отечественного производства не существует. Их разработка — сложный, длительный (десять и более лет) и очень дорогостоящий процесс. Такие продукты не создаются для рынка одной страны, так как это нерентабельно, потому российские компании закупали импортный товар, — пояснила Ирина Козий.

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Основные средства защиты и удобрения поставляют в основном из европейских стран — Голландии, Италии, сказала она. В России есть несколько собственных производителей СЗР, но они импортируют действующие вещества и пока только проходят регистрацию нескольких препаратов, пояснила эксперт. Если регистрация СЗР действительно будет упрощена, то, возможно, какие-то свои производители препаратов для ягод в России появятся, сказала Ирина Козий. Но если процедура будет по-прежнему стоить 8–20 млн рублей на один препарат для одной культуры и занимать несколько лет, то в ближайшие годы поставки будут возможны только контрабандой, считает она. Удобрения российского производства есть, но они изготавливаются из импортных ингредиентов, подчеркнула эксперт.

Впрочем, по данным Минсельхоза, российские аграрии в полном объеме обеспечены средствами защиты растений. В ведомстве подчеркнули, что этому способствовало утверждение указа президента РФ от 18.04.2022 № 210 «О временном порядке ввоза в РФ пестицидов и агрохимикатов». Документ позволяет поставлять в Россию эти товары через любые пункты пропуска. Благодаря этому было закуплено порядка 58 тыс. т импортных пестицидов, сказали в Минсельхозе.

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Продажа ягод на рынке
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

По данным производителей, импортные СЗР и удобрения подорожали с февраля на 30–70%, а отечественные — на 40%. Покупать импортный товар в союзных странах не имеет смысла, ведь там продукцию реализуют еще дороже, сказал Владимир Ворожейкин.

Пока бизнес не планирует повышать цены на ягоды и рассчитывает реализовать их в среднем по 300–400 рублей за 1 кг, что соответствует уровню прошлого года. Подорожание приведет к снижению спроса, считает владелец КФХ Ворожейкина Владимир Ворожейкин. Но высокие цены на СЗР и удобрения, без которых ягоды вырастить невозможно, «съедают» весь доход от продажи, добавил Евгений Митницкий.

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