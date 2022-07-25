Фермеры Канады призвали власти пересмотреть тарифы на удобрения из РФ

Канадские фермеры из провинции Онтарио призвали правительство пересмотреть решение о повышении стоимости на российские удобрения. Об этом в воскресенье, 24 юля, сообщает телеканал CBC.

«Повышение стоимости на 35% вместе со счетами на электричество и бензин после инфляции оказывает давление на цены на сырьевые товары», — говорится в сообщении.

По словам фермеров, им приходится нести убытки, поэтому они требуют, чтобы власти компенсировали траты тем, кто пострадал от увеличения тарифов.

Как отметили в издании, Россия всегда была надежным источником поставок азота. До повышения стоимости РФ ежегодно экспортировала 660 тыс. т азотных удобрений, что составляет 85-90% от общего количества применяемых удобрений.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что канадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт удобрений из России. Это привело к серьезным расходам для фермеров.

Председатель Ассоциации производителей зерна Квебек Кристиан Овербек также подтвердил, что введенные в марте этого года санкции усугубляют и без того непростую ситуацию для фермеров, которые ранее столкнулись с ростом затрат на топливо и технику.

Проблемы из-за нехватки удобрений из России испытывают также другие страны Запада. В частности, экспорт химикатов в США из РФ упал на 24%, что привело к росту цен. В прошлом месяце агентство Bloomberg выяснило, что на фоне этого Вашингтон негласно стимулируют серые схемы ввоза, так как официально поставки химикатов из России в США запрещены санкциями. По данным агентства, власти предлагают тайно ввозить в страну удобрения.

В Великобритании в это время спрогнозировали резкий спад урожая в этом году. Так, по прогнозам фермерских хозяйств урожай огурцов и сладкого перца сократится более чем наполовину. Кроме того, британские фермеры пожаловались, что из-за роста цен на энергоносители стало невозможно отапливать теплицы, а сажать новые культуры уже слишком поздно.