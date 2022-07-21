СМИ рассказали о страдающих фермерах Канады из-за антироссийских санкций

Канадские фермеры пострадали из-за решения властей страны ввести пошлину в размере 35% на импорт удобрений из России. Об этом сообщила 20 июля газета Le Devoir.

«Канадские фермеры ощущают на себе всю тяжесть канадских санкций против России, поскольку им грозит 35% пошлина на импорт российских удобрений», — отмечает издание.

Участники рынка указали, что в некоторые регионы Канады, в частности, провинции Онтарио, Квебек и Атлантическая Канада, импортируется до 90% азотных удобрений. Пошлины же привели к серьезным расходам для фермеров.

Так, председатель ассоциации производителей зерна Квебек Кристиан Овербек заявил, что введенные в марте этого года санкции усугубляют и без того непростую ситуацию для фермеров, которые ранее столкнулись с ростом затрат на топливо и технику.

Председатель правления кооперативной группы Sollio Гислен Жерве указал на то, что его компании таможенные пошлины обойдутся в $10—15 тыс. дополнительных расходов, а для всех производителей группы Sollio — в $30 млн.

«Если сложить рост цен на удобрения и пошлины, мы можем говорить о возможном повышении цен в два-три раза», — добавил Жерве.

Ряд фермеров, чтобы компенсировать потери при оплате пошлины, объявили о намерении обратиться за помощью к правительству Канады.

Проблемы из-за нехватки удобрений из России испытывают также другие страны Запада. Экспорт химикатов из РФ упал на 24%, что привело к росту цен. В прошлом месяце агентство Bloomberg выяснило, что на фоне этого Вашингтон негласно стимулируют «серые» схемы ввоза, так как официально поставки химикатов из России в США запрещены санкциями. По данным агентства, власти предлагают тайно ввозить в страну удобрения.

В Великобритании в это время спрогнозировали резкий спад урожая в этом году. Так, по прогнозам фермерских хозяйств, урожай огурцов и сладкого перца сократится более чем наполовину. Кроме того, британские фермеры пожаловались, что из-за роста цен на энергоносители стало невозможно отапливать теплицы, а сажать новые культуры уже слишком поздно.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция бьет рекорды.

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