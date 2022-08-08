В Японии захотели использовать беспилотники в охране после убийства Абэ

После убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ встал вопрос об усилении охраны публичных мероприятий с участием высокопоставленных лиц. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает канал NHK.

Предполагается, что использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могло бы способствовать лучшему обеспечению безопасности. Так, с помощью дронов сотрудники спецслужб смогут вести более тщательное наблюдение за территорией и своевременно реагировать на подозрительную активность, пресекая возможные нарушения.

Также рассматривается вариант защиты политических деятелей с помощью пуленепробиваемых прозрачных экранов. Очевидным минусом является большой вес и низкая мобильность подобных конструкций — необходимо разработать способ для быстрого перемещения экранов на случай, если этого будет требовать график мероприятий.

Ранее, 14 июля, действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о проблемах в системе обеспечения охраны Синдзо Абэ, за которые несут ответственность правоохранительные структуры. Кисида указал на неадекватные действия служащих. Причины их поведения при совершении покушения на бывшего премьера поручили расследовать Национальная комиссия по безопасности и Национальное агентство полиции.

Нападение на Абэ произошло 8 июля, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента. 67-летний политик был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Преступника задержали на месте. Во время ареста он не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с некой религиозной структурой, из-за которой его семья обеднела.

9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана бывшего премьер-министра Японии не была обеспечена должным образом.

Абэ занимал пост премьера в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Политик будет посмертно удостоен самой почетной государственной награды Японии — ордена Хризантемы с цепью. Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Внутри страны его были удостоены лишь 14 человек.