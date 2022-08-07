В результате обстрела центра Газы погибли три палестинца

Трое палестинцев погибли в результате обстрела Израилем центра Газы. Об этом 7 августа сообщил телеканал Al Jazeera.

Обстрел велся по улице Омара аль-Мухтара.

В общей сложности с начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной погибли 36 жителей сектора Газа, из них 11 детей и четыре женщины. Ранения получили 311 человек.

7 августа премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о завершающей стадии военной операции «Рассвет», направленной против группировки «Исламский джихад» (запрещена в России). Он отметил, что цели операции были достигнуты.

Ранее 7 августа сообщалось, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в секторе Газа. Агентство также информировало, что в Газе 7 августа в 20:00 по местному времени (совпадает с московским) будет объявлено перемирие.

Израиль начал военную операцию 5 августа. В тот день армией обороны еврейского государства были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Армия обороны Израиля также сообщила, что мирные жители погибли в Джабалии на севере сектора Газа из-за неудачного пуска ракеты группировкой «Исламский джихад».

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.