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Премьер Эстонии обсудит в Нарве ситуацию с советскими памятниками

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Фото: Global Look Press/Mihkel Maripuu via www.imago-ima
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибудет в Нарву 8 августа для обсуждения ситуации с переносом советских памятников. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба правительства.

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«Я еду в понедельник в Нарву, чтобы обсудить с руководителями местного самоуправления напряженность, возникшую вокруг монументов, и разъяснить решение правительства, почему монументы, установленные советской властью, необходимо убрать из публичного пространства», — сказала Каллас.

Она заявила, что правительство признает право местных жителей чтить традиции, однако это не должно происходить так, чтобы задевались чувства других жителей Эстонии.

«Память нельзя использовать для оправдания вражды и насилия, направленных против других национальностей или людей. Никто не запрещает чтить память погибших, но это необходимо делать в подобающем месте, где это не наносит ущерба обществу», — отметила глава кабмина.

6 августа стало известно, что власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле памятника танку Т-34 для защиты от сноса. Позднее городские власти заявили в соцсетях, что информация о демонтаже памятника является ложной, и призвали не вестись на провокации.

21 июля сообщалось, что в Эстонии до конца года планируют снести все памятники солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. При этом премьер-министр страны Кая Каллас отметила, что каждым мемориалом необходимо заниматься отдельно.

25 июля в Киеве жители создали петицию, целью который обозначено демонтирование памятника советской партизанке Зое Космодемьянской. Для того чтобы власти города рассмотрели петицию, она должна набрать более 6 тыс. подписей.

Как обосновал свою инициативу автор петиции, памятник Космодемьянской должен быть демонтирован по причине того, что он установлен «лицу, не причастному к развитию Киева, которое не является выдающейся персоной, а является лишь очередным советским инструментом пропаганды».

Ранее, в июле, петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона набрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским.

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