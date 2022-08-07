Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%
Объем торговли Китая и России за первые семь месяцев текущего года вырос на 29% в годовом исчислении и составил $97,71 млрд. Об этом сообщило в воскресенье, 7 августа, Главное таможенное управление КНР.
Документ опубликован на сайте ведомства. Уточняется, что экспорт Китая в Россию за этот период вырос на 5,2%, до $36,27 млрд. Россия нарастила экспорт в Китай на 48,8%, до $61,45 млрд.
В июле экспорт Китая достиг $6,77 млрд, импорт показал объем в $10,02 млрд.
Ранее власти двух стран поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.
5 августа торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский рассказал, что роль Китая как торгового партнера России возрастает в условиях слома старых цепочек поставок. По его словам, по итогам года Россия и Китай могут достичь показателя в $185–190 млрд в двусторонней торговле.
11 июля посол РФ в КНР Андрей Денисов рассказал, что политика Запада в отношении России и угроза вторичных санкций против китайских компаний сказываются на торговле двух стран, но это влияние отнюдь не критично. По его словам, партнерство России с Китаем «зашло достаточно далеко».
1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами.