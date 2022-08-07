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Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%
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Сюжет:

Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%

Таможня КНР: объем торговли Пекина и Москвы вырос на 29%
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Фото: REUTERS/Aly Song
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Объем торговли Китая и России за первые семь месяцев текущего года вырос на 29% в годовом исчислении и составил $97,71 млрд. Об этом сообщило в воскресенье, 7 августа, Главное таможенное управление КНР.

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Документ опубликован на сайте ведомства. Уточняется, что экспорт Китая в Россию за этот период вырос на 5,2%, до $36,27 млрд. Россия нарастила экспорт в Китай на 48,8%, до $61,45 млрд.

В июле экспорт Китая достиг $6,77 млрд, импорт показал объем в $10,02 млрд.

Ранее власти двух стран поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год.

5 августа торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский рассказал, что роль Китая как торгового партнера России возрастает в условиях слома старых цепочек поставок. По его словам, по итогам года Россия и Китай могут достичь показателя в $185–190 млрд в двусторонней торговле.

11 июля посол РФ в КНР Андрей Денисов рассказал, что политика Запада в отношении России и угроза вторичных санкций против китайских компаний сказываются на торговле двух стран, но это влияние отнюдь не критично. По его словам, партнерство России с Китаем «зашло достаточно далеко».

1 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Китай намерены существенно наращивать использование юаня и рубля в расчетах между странами.

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