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Российские военные ликвидировали более 100 националистов в Харькове

В Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада уничтожено свыше 100 националистов
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 100 националистов, которые находились в Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше ста националистов», — отметил Конашенков.

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Также сообщается, что ВКС России нанесли удар по пункту дислокации 72-й украинской бригады в Артемовске, уничтожено до 130 военнослужащих.

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили о двух сбитых украинских Су-25 в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В ведомстве рассказали, что один Су-25 был сбит средствами ПВО в районе поселка Радостное Херсонской области, а второй Су-25 украинских военных ликвидирован оперативно-тактической авиацией в воздушном бою в районе Солнцево Кировоградской области.

Также в этот день Минобороны России показало кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях вооруженных формирований украинского режима (ВФУ) на Изюмском направлении. Как отмечалось, среди трофеев оружие в основном иностранного производства.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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