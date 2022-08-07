Минобороны России в воскресенье, 7 августа, в своем Telegram-канале показало кадры с вооружением, захваченным российскими военнослужащими на позициях вооруженных формирований украинского режима (ВФУ) на Изюмском направлении.

Как отмечается, среди трофеев оружие в основном иностранного производства.

«Ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», — перечисляется в сообщении.

Один из военнослужащих пояснил, что одно из трофейных орудий — пулемет калибра 12,7 мм — было обнаружено им и его товарищем на окраине опушки.

Переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin были разработаны совместным предприятием фирм Raytheon TI System и Lockheed Martin в 1989 году. Комплекс предназначается для поражения танков, а также бронемашин на дальности до 2,5 км.

Ранее в этот день стало известно, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечается, большая часть оружия и военного снаряжения направляется к границе Польши, где союзники США и НАТО быстро переправляют его через границу. Контроль американской стороны заканчивается, когда военная помощь попадает в руки украинских чиновников.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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