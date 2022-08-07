Первая ракетка мира Медведев одержал победу в финале турнира в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском городе Лос-Кабос. Встреча состоялась в воскресенье, 7 августа.

Спортсмен обыграл победителя прошлогоднего розыгрыша турнира — британца Кэмерона Норри — со счетом 7:5, 6:0.

В этом году Медведев получил первый номер посева, тогда как его противник выступал под третьим номером.

Это первый победный турнир россиянина в 2022 году. В апреле Медведев перенес операцию по удалению грыжи, в связи с чем пропустил около месяца соревнований.

Ранее, 18 июня, теннисист вышел в финал турнира АТР по итогам встречи в немецком Галле, завершившейся со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Медведева.

13 июня спортсмен из РФ вернулся на первую строчку в рейтинге ATP в результате проигрыша немца Александра Зверева испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинале «Ролан Гаррос». В ходе матча он получил травму лодыжки и покинул корт на костылях.

Впоследствии Медведев удерживал первенство на протяжении 10 недель, тем самым установив новый рекорд по данному показателю. Теннисист превзошел достижение Марата Сафина, который был лидером на протяжении девяти недель.

17 мая россиянин провел первый матч спустя полтора месяца после операции по удалению грыжи. 30 мая он проиграл хорвату Марину Чиличу в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в Париже.

Медведеву 26 лет, на его счету 14 титулов под эгидой ATP. В 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США. Из российских теннисистов ранее первыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.