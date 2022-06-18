Теннист Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Германии

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в немецком Галле, сообщает газета «Спорт-Экспресс» в субботу, 18 июня.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Отте не получил номера посева. В финале россиянин встретится с пятым номером посева поляком Хубертом Хуркачем, который в полуфинале обыграл австралийца Ника Кирьоса со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

13 июня Медведев вернулся на первую строчку в рейтинге ATP в результате проигрыша немца Александра Зверева испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинале «Ролан Гаррос». В ходе матча он получил травму лодыжки и покинул корт на костылях.

В случае взятия титула на Отрытом чемпионате Франции Зверев мог возглавить рейтинг ATP.

Медведев уже был первой ракеткой мира с 28 февраля по 21 марта 2022 года.

С 31 марта по 18 мая спортсмен не выступал на турнирах из-за операции по удалению грыжи.

17 мая россиянин провел первый матч спустя полтора месяца после операции по удалению грыжи. 30 мая он проиграл хорвату Марину Чиличу в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в Париже.

Медведеву 26 лет, на его счету 13 титулов под эгидой ATP. В 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США. Из российских теннисистов ранее первыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.