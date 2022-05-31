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Даниил Медведев уступил сопернику из Хорватии в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россиянин Даниил Медведев проиграл хорвату Марину Чиличу в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в Париже, сообщает в понедельник, 30 мая, «Спорт-Экспресс».

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Матч за выход в четвертьфинал длился 1 час 46 минут. Медведев за это время пополнил актив на четыре эйса — против пяти у хорвата. Также россиянину не удалось заработать брейк-пойнтов, в то время как Чилич реализовал пять шансов на брейк из семи.

Еще одним преимуществом хорватского соперника стало отсутствие ошибок, тогда как Медведев допустил пять двойных. За россиянином по итогам игры были семь геймов — 2:6, 3:6, 2:6.

Чилич впервые побеждает Медведева. Ранее три игры завершались победой россиянина. 17 мая Даниил Медведев провел первый матч спустя полтора месяца после операции по удалению грыжи.

Российский теннисист не смог пройти в третий круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Женеве. Во втором круге спортсмен проиграл французу Ришару Гаске.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» хорват Марин Чилич встретится на корте с россиянином Андреем Рублевым.

Российские теннисисты в 2022 году пропустят Уимблдон. 16 мая Даниил Медведев рассказал о неоднозначном отношении к тому, что организаторы Уимблдонского турнира отстранили от участия в состязании спортсменов из РФ. Спортсмен заявил, что не видит грани между тем, что может стать поводом к исключению, отметив, что может понять Великобританию, хотя и считает ее решение несправедливым.

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