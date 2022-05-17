Медведев проиграл французу Гаске во втором туре турнира ATP в Женеве

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти в третий круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Женеве. Как сообщает «Спорт-Экспресс» 17 мая, во втором круге спортсмен проиграл французу Ришару Гаске.

Счет матча составил 2:6, 6:7, 5:7. Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Последние пять недель Медведев восстанавливался после операции по удалению грыжи. Комментируя свое психологическое состояние во время этой паузы перед турниром в Швейцарии, он отметил, что осознал, насколько сложным был для него конец сезона 2021.

«Я верю, что «мечтательный мальчик» вернулся. После открытого чемпионата Австралии я понял, что потерял это состояние автоматизма. Всё это сказалось на моем моральном состоянии. Во время американской серии турниров я играл без огонька. Но теперь всё приходит в норму», — цитирует теннисиста «Газета.Ru».

До этого, в январе, после проигранного финала Australian Open 2022 россиянин заявил, что «ребенок в нем перестал мечтать».

Медведев, как и все российские теннисисты, пропустит Уимблдон. Накануне, 16 мая, он рассказал о неоднозначном отношении к тому, что организаторы Уимблдонского турнира отстранили от участия в состязании спортсменов из РФ. Спортсмен заявил, что не видит грани между тем, что может стать поводом к исключению, однако заявил, что может понять Великобританию, хотя и считает ее решение несправедливым.

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. После этого 21 апреля советский и российский теннисист Андрей Чесноков предложил Великобритании выплатить компенсации российским теннисистам за отстранение их от участия в Уимблдоне, который будет проходить с 27 июня по 10 июля. По словам Чеснокова, такой регламент существует согласно правилам ассоциаций ATP и WTA, и, в частности, Андрей Рублев и Даниил Медведев, находящийся на пике формы, должны получить как какие-то очки, так и денежные выплаты.