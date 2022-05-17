Прямой эфир

Медведев проиграл французу Гаске во втором туре турнира ATP в Женеве

0
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти в третий круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Женеве. Как сообщает «Спорт-Экспресс» 17 мая, во втором круге спортсмен проиграл французу Ришару Гаске.

Медведева услуга: россиянин открыл Хуркачу дорогу к защите титула
Даниил пока не сможет вернуться на первую строчку рейтинга ATP

Счет матча составил 2:6, 6:7, 5:7. Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Последние пять недель Медведев восстанавливался после операции по удалению грыжи. Комментируя свое психологическое состояние во время этой паузы перед турниром в Швейцарии, он отметил, что осознал, насколько сложным был для него конец сезона 2021.

«Я верю, что «мечтательный мальчик» вернулся. После открытого чемпионата Австралии я понял, что потерял это состояние автоматизма. Всё это сказалось на моем моральном состоянии. Во время американской серии турниров я играл без огонька. Но теперь всё приходит в норму», — цитирует теннисиста «Газета.Ru».

До этого, в январе, после проигранного финала Australian Open 2022 россиянин заявил, что «ребенок в нем перестал мечтать».

Медведев, как и все российские теннисисты, пропустит Уимблдон. Накануне, 16 мая, он рассказал о неоднозначном отношении к тому, что организаторы Уимблдонского турнира отстранили от участия в состязании спортсменов из РФ. Спортсмен заявил, что не видит грани между тем, что может стать поводом к исключению, однако заявил, что может понять Великобританию, хотя и считает ее решение несправедливым.

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису. После этого 21 апреля советский и российский теннисист Андрей Чесноков предложил Великобритании выплатить компенсации российским теннисистам за отстранение их от участия в Уимблдоне, который будет проходить с 27 июня по 10 июля. По словам Чеснокова, такой регламент существует согласно правилам ассоциаций ATP и WTA, и, в частности, Андрей Рублев и Даниил Медведев, находящийся на пике формы, должны получить как какие-то очки, так и денежные выплаты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022