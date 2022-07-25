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Медведев установил рекорд среди россиян по лидерству в рейтинге ATP

Медведев установил рекорд среди россиян по числу недель на первой строчке рейтинга ATP
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Российский теннисист Даниил Медведев занимает первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) уже 10 недель. Об этом свидетельствует обновленные данные рейтинга, опубликованные в понедельник, 25 июля, на официальном сайте ATP.

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Таким образом спортсмен установил новый рекорд по данному показателю. Медведев превзошел достижение Марата Сафина, который был лидером на протяжении девяти недель.

При этом по числу недель в статусе первой ракетки мира Медведев занимает 19-е место, а Сафин — 20-е.

13 июня Медведев вернулся на первую строчку в рейтинге ATP в результате проигрыша немца Александра Зверева испанцу Рафаэлю Надалю в полуфинале «Ролан Гаррос». В ходе матча он получил травму лодыжки и покинул корт на костылях.

В случае взятия титула на Отрытом чемпионате Франции Зверев мог возглавить рейтинг ATP.

Медведев уже был первой ракеткой мира с 28 февраля по 21 марта 2022 года.

С 31 марта по 18 мая спортсмен не выступал на турнирах из-за операции по удалению грыжи.

17 мая россиянин провел первый матч спустя полтора месяца после операции по удалению грыжи. 30 мая он проиграл хорвату Марину Чиличу в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в Париже.

Медведеву 26 лет, на его счету 13 титулов под эгидой ATP. В 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США. Из российских теннисистов ранее первыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.

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