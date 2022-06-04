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Немецкого теннисиста Зверева увезли с корта на инвалидной коляске

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Немецкий теннисист Александр Зверев получил травму лодышки и покинул корт на инвалидной коляске во время полуфинала Открытого чемпионата Франции («Роллан Гаррос»). Об этом 3 июня рассказала газета New York Post.

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При счете 6:6 во втором сете матча с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем он неудачно подвернул правую ногу. Немец с криком рухнул на корт и даже не смог сдержать слез. Из-за поврежденной лодыжки и сильной боли Зверев покинул корт на инвалидной коляске, дополняет «Спорт-Экспресс».

Чуть позже Зверев в сопровождении тренера и Надаля вышел на корт на костылях, чтобы официально завершить матч. Зрители состязания поддержали спортсмена бурными аплодисментами.

Оппонент Зверева был рядом с ним до момента, пока ему не оказали первую помощь и после матча выразил ему поддержку.

«Очень тяжело и очень грустно для него, честно говоря, он (Зверев — Ред.) провел невероятный турнир. Я знаю, как сильно он борется за победу в турнирах Большого шлема, но на данный момент ему очень не повезло. Единственное, я уверен, что он выиграет еще не один турнир, гораздо больше, и я желаю ему всего наилучшего и скорейшего выздоровления», — подытожил Надаль.

Уточняется, что Надаль сойдется в финале турнира «Роллан Гаррос» с победителем полуфинального поединка между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем.

Ранее 31 мая Даниил Медведев уступил Мирину Чиличу в 1/8 финала «Роллан Гарроса». После этого Чилич провел матч с россиянином Андреем Рублевым.

30 мая Рафаэль Надаль, комментируя готовившийся тогда поединок с сербом Новаком Джоковичем допустил, что этот поединок может стать последним в его карьере. До этого Надаль заявлял, что может завершить карьеру из-за травмы ноги.

29 мая россиянин Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису и не смог пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». 26 мая россиянка Екатерина Александрова проиграла румынке Ирине Бегу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 5 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн.

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