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Теннисист Хачанов не смог пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Россиянин Карен Хачанов в воскресенье, 29 мая, проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4, 6:4 в пользу испанского теннисиста.

Теперь в четвертьфинале Алькарас сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Хачанов занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021). Хачанов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде.

Алькарас — шестой в рейтинге ATP, он успел завоевать пять титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Алькараса на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2021 году.

Ранее, 26 мая, россиянка Екатерина Александрова проиграла румынке Ирине Бегу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4 в пользу румынской теннисистки.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 5 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн. Действующими победителями турнира являются серб Новак Джокович и представительница Чехии Барбора Крейчикова.

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