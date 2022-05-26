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Россиянка Александрова не смогла пройти в третий круг «Ролан Гаррос»

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Фото: ТASS/EPA/MARTIN DIVISEK
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Россиянка Екатерина Александрова в четверг, 26 мая, проиграла румынке Ирине Бегу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4 в пользу румынской теннисистки, пишет «Спорт-Экспресс».

Бегу вышла в третий круг турнира, где встретится с француженкой Леолией Жанжан.

17 мая российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти в третий круг турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в Женеве. Во втором круге спортсмен проиграл французу Ришару Гаске. Счет матча составил 2:6, 6:7, 5:7. Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

16 мая Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 23-й на 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лидером женского одиночного рейтинга стала польская спортсменка Ига Швентек, которая выиграла турнир в Риме.

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