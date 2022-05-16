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Касаткина вернулась в топ-20 рейтинга WTA и стала первой ракеткой РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 23-й на 20-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник, 16 мая.

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Касаткина дошла до полуфинала «тысячника» в Риме, где уступила представительнице Туниса Онс Жабер (4:6, 6:1, 5:7). Россиянка стала первой ракеткой страны, обойдя в рейтинге Анастасию Павлюченкову, которая в паре с Вероникой Кудерметовой завоевала трофей парного «Мастерса» в Риме.

Лидер женского одиночного рейтинга — по-прежнему польская спортсменка Ига Швёнтек, которая выиграла турнир в Риме. Вторую позицию занимает теннисистка из Чехии Барбора Крейчикова, третью — испанка Паола Бадоса.

В топ-10 мужского одиночного рейтинга перемен у россиян нет. Так, Даниил Медведев удерживает вторую строчку, Андрей Рублев — на седьмой.

15 мая теннисист Даниил Медведев рассказал о неоднозначном отношении к тому, что организаторы Уимблдонского турнира отстранили от участия в состязании спортсменов из РФ. Он признался, что считает несправедливым это решение, однако может его понять.

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису.

В свою очередь, первая ракетка мира серб Новак Джокович осудил данное решение, назвав его сумасшедшим. Он подчеркнул, что когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам. Кроме того, Джокович заявил, что в теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию, а спортсмены играют на основе рейтинга, а не национальности.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

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