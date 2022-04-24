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Джокович вновь осудил решение об отстранении российских теннисистов от Уимблдона

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Первая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович в воскресенье, 24 апреля, в ходе пресс-конференции вновь осудил решение об отстранении российских теннисистов от участия в Уимблдоне.

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«Я придерживаюсь того, что сказал ранее: нет никакой необходимости банить спортсменов. В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию. Мы играем на основе рейтинга, а не национальности. Я поддерживаю заявление ATP и PTPA», — заявил Джокович.

Вместе с ним ранее данное решение раскритиковали крупнейшие теннисные организации ATP, WTA, основанный Джоковичем профсоюз профессиональных игроков в теннис (PTPA) и другие.

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису.

21 апреля Федерация тенниса России (ФТР) объявила о подготовке обращения юридического характера во все возможные инстанции по поводу запрета россиянам выступать на Уимблдонском турнире в Великобритании. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, недопуск является проявлением нарушения прав человека.

В тот же день советский и российский теннисист Андрей Чесноков предложил Великобритании выплатить компенсации российским теннисистам за отстранение их от участия в Уимблдонском турнире, который будет проходить с 27 июня по 10 июля. По словам теннисиста, такой регламент существует согласно правилам ассоциаций ATP и WTA.

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