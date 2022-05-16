Теннисист Медведев прокомментировал отстранение россиян от Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о неоднозначном отношении к тому, что организаторы Уимблдонского турнира отстранили от участия в состязании спортсменов из РФ.

«С одной стороны, я могу это понять, а с другой — считаю несправедливым. Это сложная ситуация, которая создает прецедент и ставит другие соревнования в неприятное положение. Где проходит грань? Что может стать поводом к исключению?» — заявил он в интервью для Tribune de Geneve.

Вместе с тем спортсмен ответил, что не теряет надежды попасть на предстоящее соревнование, поскольку, с точки зрения закона, является самозанятым и на данный момент имеет право работать в Великобритании.

«Так что, если у меня будет возможность сыграть на Уимблдоне, я буду рад. Если нет, придется смириться», — заключил Медведев.

Ранее, 2 мая, экс-первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей раскритиковал решение британской Ассоциации лаун-тенниса запретить участие в Уимблдоне спортсменов из РФ и Белоруссии.

Накануне против отстранения российских игроков высказался испанский теннисист Рафаэль Надаль.

19 апреля стало известно, что российских спортсменов не допустят к участию в международном Уимблдонском турнире по теннису.

В свою очередь, первая ракетка мира серб Новак Джокович осудил данное решение, назвав его сумасшедшим. Он подчеркнул, что когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам. Кроме того, Джокович заявил, что в теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию, а спортсмены играют на основе рейтинга, а не национальности.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на недопустимость того, чтобы спортсмены стали «заложниками политических предубеждений, политических интриг и враждебных действий» в отношении России. По его мнению, от такого решения «пострадают сами соревнования».

21 апреля Федерация тенниса России (ФТР) объявила о подготовке обращения юридического характера во все возможные инстанции по поводу запрета россиянам выступать на Уимблдоне. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, недопуск является проявлением нарушения прав человека.

В тот же день советский и российский теннисист Андрей Чесноков предложил Великобритании выплатить компенсации российским теннисистам за отстранение их от участия в Уимблдоне, который будет проходить с 27 июня по 10 июля. По словам теннисиста, такой регламент существует согласно правилам ассоциаций ATP и WTA.