Правозащитная организация Amnesty International заявила, что не откажется от своих выводов о преступлениях вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 6 августа, заявили в правозащитной организации.

Ранее, 4 августа, правозащитная организация заявила о том, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Генеральный секретарь организации Агнес Калламар заявила, что Amnesty International задокументировала обвинения, выдвигаемые в сторону ВСУ.

«Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека», — говорится в заявлении, полученном ТАСС.

Как отметил представитель Amnesty International, все выводы доклада основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах.

Доклад прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Его возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что регулярно уведомляли мировую общественность о случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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