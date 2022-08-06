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ВСУ оставили стратегические высоты у Артемовска. Онлайн спецоперации 6 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости
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Россия направила в ООН информацию об ударе украинских боевиков по Запорожской АЭС. В Херсоне указали на отсутствие юрисдикции Киева над регионом. Ночью ВСУ выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по городу Донецку. Что происходит на Украине, в России и в мире на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 21:59
7 августа ожидается выход из портов Украины четырех сухогрузов с зерном, сообщает Минобороны Турции.
Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:34
Число пострадавших в результате попадания украинского снаряда в девятиэтажку в Алчевске возросло до 13.
Сегодня, 21:19
Первое с начала спецоперации РФ торговое судно - сухогруз Fulmar S вошел в субботу вечером в украинский порт на Черном море, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Сегодня, 21:07
Сегодня, 21:03
Украинские войска произвели десять выстрелов из танка в направлении поселка шахты «Трудовская» в Донецке, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 20:57
По меньшей мере один человек погиб при обстреле украинскими войсками Алчевска в ЛНР, 9 ранены, в том числе несовершеннолетний, говорится в сообщении генпрокуратуры ЛНР.
Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:54
Псковская радиостанция «Седьмое небо» заработала в Бериславском районе Херсонской области, над которым взял шефство российский регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Сегодня, 20:42
Более 10 многоквартирных домов получили повреждения в результате обстрела Алчевска в ЛНР украинскими силовиками, сообщил мэр города Альберт Апшев.
Сегодня, 20:21
Десять человек, среди которых четверо детей, пострадали в результате прямого попадания снаряда со стороны ВСУ в жилой дом в Алчевске в ЛНР, сообщает Луганскинформцентр.
Сегодня, 20:14
Сегодня, 19:57
Число жителей Донецка, которые сегодня получили ранения от подрыва на противопехотных минах ПФМ-1 «Лепесток», увеличилось до четырех, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:43
За текущие сутки десять военнослужащих ДНР погибли, 23 получили ранения, при этом украинские войска выпустили более 150 снарядов по десяти населенным пунктам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
Сегодня, 19:25
Украинские войска обстреляли Алчевск в ЛНР, начался пожар в многоэтажном здании, сообщили местные жители.
Сегодня, 19:21
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС, сообщает организация на своем официальном сайте.
Сегодня, 19:19
Больше 100 детей из ДНР отправились на отдых в детский лагерь в Туапсе, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Сегодня, 19:18
Украинские войска за 45 минут обстреляли Новобахмутовку и Зайцево (южное), выпустив в сумме 12 мин калибром 120 миллиметров и девять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Сегодня, 19:02
Вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность РФ успешно занимаются ВС России, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Сегодня, 18:40
Украинская сторона трижды обстреляла город Энергодар в Запорожской области, в том числе в зону поражения попали санаторий Запорожской атомной электростанции и водозабор, сообщили в субботу в военно-гражданской администрации города.
Сегодня, 18:38
Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил о смерти Виталия Гура, на которого было совершено покушение.
Сегодня, 18:20
Представители ГИБДД в Херсоне заявили, что автомобили жителей Херсонской области, которые получили гражданство России, будут получать государственные номера регистрации с кодом 184.
Сегодня, 17:57
Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России за последние два дня в Мариуполе разминировали гимназию, школу, детсад и три жилых дома, рассказал командир группы разминирования сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Кубань».
Сегодня, 17:52
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты.
Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:13
Мужчина 1942 года рождения погиб в Ясиноватой в ДНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
Сегодня, 17:03
Украинские войска за час выпустили 34 снаряда калибром 152 и 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 16:41
Заместитель главы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура находится в реанимации в тяжелом состоянии после покушения на него, сообщил заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 16:23
Парламент Украины сообщил о регистрации законопроекта о секторальных санкциях в отношении России.
Сегодня, 16:20
Вооруженные силы Украины в субботу днем дважды открывали огонь по Ясиноватой из 152-миллиметровой артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 16:05
Два мирных жителя ранены в Донецке при срабатывании мин ПФМ-1 «Лепесток», сообщили в штабе обороны ДНР. «В Кировском районе города по улице Воздушной мужчина 1968 года рождения наступил на сброшенную украинскими РСЗО запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток», с ранением доставлен в РТЦ. Аналогичная ситуация по улице Бирюзова, мужчина 1964 года рождения получил ранение на ПФМ-1, доставлен в ГБ №9», - говорится в сообщении штаба.
Сегодня, 15:54
Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, для их пересмотра нет оснований, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о возврате зарубежного имущества бывшего СССР.
Сегодня, 15:42
Вооруженные силы Украины оставили стратегические высоты, которые находятся рядом с Артемовском, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:32
Правозащитная организация Amnesty International заявила, что не откажется от своих выводов о преступлениях, совершенных Вооруженными силами Украины.
Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:22
Сухогруз с 33 тысячами тонн кукурузы, покинувший порт Одессы и направляющийся в Ирландию, достиг Стамбула, он будет досмотрен делегацией Координационного центра, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Сегодня, 15:20
Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области, сообщил на совещании в региональном правительстве губернатор региона Михаил Ведерников.
Сегодня, 15:19
Украинские войска за 25 минут обстреляли два района Донецка, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 15:08
Боец 1-го армейского корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Рэмбо рассказал 6 августа о бесчеловечном отношении украинских боевиков из «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) к пленным.
Сегодня, 15:06
Российские следователи будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Сегодня, 14:52
Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:38
ДНР: пожилую женщину ранило в Кировском районе Донецка при взрыве мины «Лепесток».
Сегодня, 14:11
Один из трех сухогрузов с украинским зерном, отправленный накануне из Одессы, прибыл в порт Босфора, свидетельствуют данные сервиса Marinetraffic.
Сегодня, 13:44
Amnesty International заявила, что не намерена отказываться от своих выводов.
Сегодня, 13:36
Эрдоган: Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рублях.
Сегодня, 13:21
На аэродроме в Курской области, на котором базируются военные, предотвратили попытку диверсии, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Сегодня, 13:08
Сегодня, 12:53
В Новой Каховке совершено покушение на замглавы местной администрации Виталия Гура, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщил источник РИА Новости.
Сегодня, 12:46
Основные крупные промышленные объекты в Мариуполе разминированы, сейчас идет работа в жилых кварталах города. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил Международный противоминный центр ВС России.
Сегодня, 12:38
Под Херсоном обнаружили тайник с двумя противотанковыми управляемыми ракетами — ТАСС.
Сегодня, 12:14
Лидеры стран Евросоюза оказались сбиты с толку из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к России, сообщают иностранные СМИ. На прошлой неделе 27 членов ЕС согласились на добровольное 15% сокращение использования газа. Единственным противником стал Орбан, назвавший этот шаг "еще одним шагом к военной экономике".
Сегодня, 12:02
Сегодня, 11:51
Попытки США переложить на РФ ответственность за продовольственный кризис абсурдны, считает посол России в США Анатолий Антонов.
Сегодня, 11:42
Власти Эстонии учредили комиссию по монументам, в режиме секретности готовящую планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР. Об этом сообщил портал ERR. Как отмечается, комиссия будет «организовать устранение из публичного пространства надгробий и памятников с символикой [СССР]». При этом подчеркивается, что в некоторых случаях допустима замена текстов на табличках идеологически нейтральными.
Сегодня, 11:41
Псковская область возьмет шефство над Бериславским районом Херсонской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Сегодня, 11:11
Глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук объявила об увольнении. Причиной стал доклад, в котором международная правозащитная организация обвинила украинскую армию в использовании гражданских объектов в военных целях.
Сегодня, 11:00
Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:36
Еврокомиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на €8 млрд, сообщили Politico и Reuters. Его пришлось разрабатывать из-за недовольства ряда стран предыдущим документом. Президент Владимир Зеленский накануне, 5 августа, раскритиковал ЕС за задержку помощи.
Сегодня, 10:18
Потери ВСУ в зоне ответственности Народной милиции ЛНР за прошедшие сутки составили более 40 человек. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко. Также, по информации Филипоненко, за сутки саперы ЛНР очистили «более 12 га территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Лисичанский и Малорязанцево».
Сегодня, 09:55
Больше половины граждан Финляндии выступает за прекращение выдачи въездных виз россиянам — такие данные следуют из опроса, проведенного финским изданием Yle.
Сегодня, 09:30
Херсонская область в составе России сможет вернуть былую славу туристического региона. Об этом заявил заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, будут возрождены санаторно-курортные объекты на побережье Черного и Азовского морей. Он напомнил, что курорты Херсонской области в прошлом были очень востребованы у туристов из России и Белоруссии.
Сегодня, 09:21
Более 20,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР пересекли за сутки границу России в Ростовской области.
Сегодня, 09:09
Нанесенный ВСУ удар по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР) убил около 20 боевиков полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией) перед тем, как они должны были предстать перед судом региона. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственных органов.
Сегодня, 09:02
Пять мирных жителей погибли, еще 31 человек получил ранения в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки, сообщили в Штабе территориальной обороны республики.
Сегодня, 08:54
Посольство Латвии больше не принимает заявления на визы от граждан России. Как сообщается на сайте дипмиссии, это сделано «в связи с международной ситуацией».
Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:43
Бронепоезд «Енисей» продолжает доставлять в освобожденные от националистов города и села гуманитарную помощь. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Александр Морозов. По словам бойцов-железнодорожников, их «зеленый монстр» не дает покоя националистам. Однако они успокаивают: легкой добычей «Енисей» не станет.
Сегодня, 08:38
ВСУ выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по городу Донецку. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Обстрел зафиксировали в 02:30 по направлению: населенный пункт Авдеевка — город Донецк (Калининский район).
Сегодня, 08:28
Минобороны РФ: свыше 50 тыс. жителей Херсона и других населенных пунктов Херсонской области получили гуманитарную помощь от России с начала июня. Отмечается, что жителям региона передают помощь как российские военнослужащие, так и волонтеры. За два месяца передано более 600 т грузов с жизненно необходимыми вещами и продуктами.
Сегодня, 08:26
Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины, принимаемые киевскими властями кадровые решения на регион не распространяются и не имеют к нему отношения. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. «Все решения нацистской верхушки, засевшей в Киеве, не просто для нас не указ, эти решения преступны по своей сути», — сказал он.
Сегодня, 08:25
В Запорожской области усиливается группировка ПВО после обстрелов территории АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. Также стало известно, что Россия направила в ООН информацию об ударе ВСУ по атомной электростанции. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Сегодня, 08:19
Министерство обороны России показало работу водолазов-саперов по разминированию акватории реки Северский Донецк в ЛНР.
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