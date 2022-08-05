Глава Минсельхоза Патрушев допустил пересмотр планов по экспорту зерна в текущем сезоне

Если в России не будет достигнут запланированный показатель по урожаю зерна, объемы его экспорта пересмотрят. Такое заявление в пятницу, 5 августа, сделал глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

При этом он подчеркнул на выездном заседании оперштаба Минсельхоза РФ в Башкирии, что внутренний рынок будет полностью обеспечен.

Патрушев отметил, что на данный момент урожайность в целом неплохая, однако объем собранных зерновых пока заметно меньше, чем год назад.

По его словам, это связано с холодной весной, дождями, высокой влажностью и ветрами, а также сложностями с поставкой комплектующих для иностранной техники.

Как сообщается, всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн т.

«Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет», — сказал Патрушев.

Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн т нам придется пересмотреть, добавил он. И подчеркнул, что это может негативно сказаться на мировом рынке зерновых.

Ранее в этот день сообщалось, что суда Rojen и Navistar с украинским зерном вышли из портов Черноморска и Одессы.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что страна способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. По его словам, в следующем сезоне объем поставок зерна может вырасти до 50 млн т.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с лихвой обеспечивает все свои потребности в продовольствии. Кроме того, Песков заявил, что ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран.

До этого, 9 июня, Путин заявил, что урожай российского зерна в этом году может превысить 130 млн т. Глава государства добавил, что в течение двух-трех лет экспорт зерна выйдет на уровень 50 млн т. При этом он поставил задачу достичь показателя в 70% по использованию отечественных семян.

В последние месяцы тема вывоза зерна активно обсуждается на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.