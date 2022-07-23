Здравое зерно: какой будет урожай в этом году

Несмотря на все затруднения, для российских производителей зерна год обещает быть удачным. Урожай показывает хорошие результаты уже сейчас, а к концу года, по мнению экспертов, может оказаться на рекордном уровне. Экспорт зерна также может превысить предыдущие исторические максимумы, особенно если косвенные ограничения, введенные США и Европой на вывоз российской пшеницы, будут сняты. Подробности — в материале «Известий».

Как идет сбор урожая

Первые результаты сбора зерна в России обнадеживают: уже к 14 июля было собрано 20 млн т, почти на треть больше, чем к аналогичному периоду прошлого года. При этом зерновые и зернобобовые собраны с площади в 5 млн га, всего лишь на 14% больше, чем в предыдущие годы. Основной рост — именно за счет урожайности: она составляет 42,2 ц/га против 34,1 ц/га к той же дате прошлого года. Следует отметить, что ближе к концу года показатели урожайности всегда снижаются, поскольку в середине лета начинается сбор урожая на юге, а последними уборку завершают менее продуктивные в плане климата и почв регионы Урала и Сибири.

Здравое зерно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Наиболее хорошие результаты достигнуты по пшенице, сбор которой превысил показатели первой половины лета прошлого года в полтора раза — 15 млн т против 10 млн т. Урожай ячменя вырос примерно на 600 тыс. т, или около 20%. При этом многие хозяйства отмечают довольно высокое качество урожая. В то же время период сбора у фермеров и сельхозпредприятий оказывается на несколько дней меньше, чем в прошлом году, чем в том числе и может объясняться превышение прошлогодних результатов.

Сколько будет собрано к концу года

В целом урожай ожидается весьма высоким. Благодаря, во-первых, увеличению посевных площадей — на 800 тыс. га по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, повезло с погодой: весенние заморозки были умеренными, не было и крупных засух. В оставшееся время вряд ли что-то помешает хорошим сборам.

Все последние 5 лет результаты по сборам зерна были по историческим меркам не просто хорошие, а отличные: любой из урожаев с 2017 по 2021 год вошел бы в топ-10 лучших в истории. Наиболее высокие показатели были продемонстрированы в 2017 году (135,5 млн т) и в 2020-м (133 млн т) — они же и лучшие в истории. В 2021 году сбор зерна в чистом весе составил 120,7 млн т. Сильное сокращение было вызвано не в последнюю очередь засухой в Поволжье (к примеру, в Татарстане урожай оказался меньше уровня 2020 года более чем вдвое).

Большинство участников рынка дают рекордные или околорекордные прогнозы на текущий год. К примеру, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) предполагает урожай на уровне 138,5 млн т, из которых свыше 90 млн т придется на пшеницу. Отметим, что текущие ожидания значительно выше весенних, когда ИКАР рассчитывал на 127 млн т зерна, включая 82,5 млн т пшеницы. Аналитический центр «ПроЗерно» ожидает сбора 137 млн т зерновых и 88,1 млн т пшеницы. Российский зерновой союз надеется на сборы 139 млн т зерна всего, а пшеницы — чуть менее 90 млн т. Все эти показатели являются историческими максимумами.

Здравое зерно1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Для российских фермеров последние два года были не самыми приятными. Подорожало всё — горюче-смазочные материалы, техника и удобрения. Частично это компенсировалось общим ростом цен на хлеб, но он не всегда был достаточно силен, чтобы обеспечить высокую рентабельность всем видам хозяйств.

Что с ценами на пшеницу

Сейчас мировые цены на пшеницу начали падать. Не последнюю роль тут сыграли договоренности об обеспечении экспорта украинского зерна, но куда важнее стали как раз-таки сведения о хорошем урожае в России (как поставщик именно пшеницы на мировой рынок РФ вдвое важнее Украины).

В июле пшеница с уровнем протеина в 12,5% в портах Черного моря подешевела примерно на $25, до $375. Внутренние российские цены тоже падают: в Поволжье пшеница 3-го класса снизилась на 615 рублей, до 14,15 тыс. рублей за тонну, а на юге — на 400 рублей, до 14,45 тыс. рублей. Падение цен фиксируется по всем регионам, включая ЦФО и Сибирь. Это даже позволило говорить о «сползании зернового рынка в рецессию».

Справедливости ради, давление на рентабельность сельхозпроизводителей сейчас тоже ниже, чем еще год назад. К примеру, экспортные цены на удобрения еще весной упали на 10–20%, а в России проблема в принципе была менее острой из-за введенного ограничения поставок на иностранные рынки. Тем не менее они по-прежнему выше средних показателей за несколько лет, что и в дальнейшем определит осторожность властей России по поводу квот на экспорт. В любом случае российские производители даже в условиях ограничений смогли неплохо заработать из-за высоких цен.

В силу хорошего урожая квот на экспорт собственно пшеницы не ожидается. Введенный в июне механизм зернового демпфера предусматривает плавающие экспортные пошлины и возврат средств от них на поддержку сельхозпроизводителей.

Здравое зерно2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Как обстоят дела с экспортом

Хорошая новость для российских производителей зерна состоит в том, что санкционный режим, который мог серьезно осложнить поставки за рубеж, может быть снят. Хотя прямого запрета на закупки и транспортировку российского зерна не вводилось (если бы такой шаг был предпринят, мировой зерновой рынок взорвался бы сильнее нефтяного и даже газового), но были введены санкции в отношении ряда российских банков, проводивших экспортные операции с зерном.

Сейчас, по сообщениям источников, эти ограничения будут сняты. Но хотя эти меры еще не приняты, очередной зерновой сезон (условно отсчитывающийся с 1 июля) стартовал отлично, в первые две недели РФ поставила на мировой рынок 1,2 млн т пшеницы. Впрочем, число покупателей российского зерна в июле сократилось вдвое по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Беспокойство в мире по поводу того, что зерно из РФ может не достичь потребителей (главными из которых являются Турция, Египет, Бангладеш и ряд стран Африки южнее Сахары, в Европе — Греция, Кипр и Мальта), остается высоким. К примеру, Египет на этой неделе объявил экспериментальный тендер, в котором будут участвовать США, Канада, Австралия, Аргентина и Бразилия. Это нетрадиционные экспортеры пшеницы в Египет: арабская страна получала львиную долю своего зерна из России, Украины, Франции, а также Румынии. Тендер проводится с целью проверки возможности альтернативных поставок в условиях конфликта на Украине и санкций против российского экспорта. Для более чем 100-миллионной страны с собственным производством пшеницы менее 10 млн т в год импорт зерна является вопросом жизненной важности, в случае срыва поставок социальный взрыв может наступить немедленно.